Air&Jobs : Comment devenir pilote de l’aéronautique navale ?

Description

Les pilotes de l’aéronautique navale mènent, de jour comme de nuit, des opérations aériennes au-dessus de la mer ou de la terre à partir d’une base aéronautique ou un bâtiment en mer tel qu’un porte-avions ou une frégate. Il pourra piloter plein de type d'engins différents selon ses aptitudes. Il a l’opportunité en fonction de ses compétences d’être pilote d’hélicoptère, pilote de chasse ou encore d’un avion multi-moteur.

Les missions

Parmi les principales puissances mondiales, les Etats-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, l’Inde et la France sont les seules à disposer dans leur arsenal de porte-avions nucléaires. Ces navires sont déployés dans toutes les régions du monde et assurent des missions diverses telles que la dissuasion, la surveillance et l’attaque. Ils servent en quelque sorte, à projeter la puissance d’une nation en garantissant, dans la zone où ils sont déployés, une supériorité navale et aérienne. C’est au sein de cette composante air/mer que les pilotes de la Marine Nationale évoluent. Leurs missions sont variées et suivent celles du porte-avion, à savoir la dissuasion, la surveillance et l’attaque.

Études/Formations pour devenir pilote de l’aéronautique navale

Pour devenir pilote de l’aéronautique, il faut répondre à des pré-requis comme être titulaire d’un baccalauréat scientifique, avoir entre 17 et 26 ans et la nationalité française. Vous devrez également avoir suivi votre JAPD (Journée de Défense et de Citoyenneté) et être médicalement apte.

Selon les aptitudes démontrées par le candidat et selon ses souhaits, il est dirigé vers une filière : pilote de chasse, pilote de guet, pilote d'hélicoptère, pilote de multimoteur.

La filière Eopan (Elève Officier Pilote Aéronautique Navale) est la plus fréquemment suivie par les pilotes. Les épreuves de présélection amènent les candidats à passer les épreuves qui consistent à vérifier les capacités du futur pilote à l’Ecole d’initiation au pilotage à Lanvéoc-Poulmic

Salaires

La Marine Nationale gratifie ses jeunes pilotes de 1 630 € / mois pendant toute la durée de leur formation et de 2 500 € / mois en moyenne après l’obtention de leurs diplômes : ces chiffres restent à titre indicatif et dépendent de nombreux facteurs.

Évolutions de carrières

Un officier pilote de l’aéronautique navale peut monter en grade et passer de sous-lieutenant à lieutenant, puis capitaine ou commandant. La principale évolution professionnelle est de devenir chef de patrouille, mais certains choisissent de devenir instructeur.