Air&Jobs : Comment devenir pilote de chasse ?

Description

Cet officier de l’armée de l’air réalise des missions diverses et variées. Un pilote de chasse peut notamment s’agir de veiller à la protection d’un site stratégique, d’être affecté au transport de livraison militaire ou simplement participer à des opérations dites de dissuasion. Un pilote de chasse se doit d’avoir le sens des responsabilités. Vigilance, audace et clairvoyance font parties de ses qualités.

Les missions

Un pilote de chasse est rattaché à une base opérationnelle où il effectue diverses missions : combat aérien, dissuasion, interception ou reconnaissance d’aéronefs. Ce professionnel de l’armée est amené à traverser le globe où les intérêts de la France rentrent en jeu. Les pilotes de chasse n’effectuent jamais leurs missions seuls, mais avec son unité ou en escadrille, que cela soit dans l’espace aérien ou sur le sol. Les missions vont être fluctuantes en fonction des évènements du pays en question, en temps de guerre, il aura principalement des missions de chasse, de reconnaissance et de bombardement. En revanche, en terme de paix, ce professionnel aura des missions comme suivre les ordres de sa hiérarchie, participer aux préparatifs des missions lors de briefings/débriefings au sol, participer à des missions d’ordre humanitaire, contrôler son aéronef, combattre, défendre et faire respecter la loi.

Études/Formations pour devenir pilote de chasse

Pour devenir pilote de chasse en France, il faut remplir certaines conditions comme :

Avoir la nationalité française

Avoir plus de 17 ans et moins de 25 ans

Être apte physiquement et médicalement (tests psychotechniques, pilotage, entretiens motivation, tests sportifs)

(tests psychotechniques, pilotage, entretiens motivation, tests sportifs) Parler anglais

Avoir le Bac

Il n’existe qu’un parcours unique pour devenir pilote de chasse au sein de l’Armée de l’air qui se décompose ainsi :

La formation militaire initiale, la formation en anglais et la formation aéronautique théorique se déroulent à l’École de l’air sur la base de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).

sur la base de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). La formation spécialisée pour devenir pilote de chasse s’articule de la manière suivante :

> Instruction théorique du personnel navigant sur la BA 701 de Salon-de-Provence au sein de CFAMI (Centre de formation aéronautique militaire initiale)

> Suivie de la formation initiale en vol au sein de la BA 701 de Salon-de-Provence sur Cirrus SR22

> Ensuite, l’élève pilote suit un tronc commun sur la BA 709 de Cognac sur Grob 120

> A l’issue il s’agit de la phase d’identification de spécialisation chasse ou transport

> Si l’élève est spécialisé en chasse alors la formation continue sur la BA 709 de Cognac sur PC-21

> Le brevet de pilote de chasse est obtenu à l’issue des diverses phases de formation (environ 3 ans depuis le début de la formation)

> Instruction théorique du personnel navigant sur la au sein de CFAMI (Centre de formation aéronautique militaire initiale) > Suivie de la formation initiale en vol au sein de la BA 701 de Salon-de-Provence sur > Ensuite, l’élève pilote suit un tronc commun sur la sur > A l’issue il s’agit de la phase d’identification de spécialisation chasse ou transport > Si l’élève est spécialisé en alors la formation continue sur la sur > Le brevet de pilote de chasse est obtenu à l’issue des diverses phases de formation (environ 3 ans depuis le début de la formation) Ensuite intervient la phase de transformation opérationnelle en unité opérationnelle sur les différents aéronefs Mirage ou Rafale

La formation de pilote de chasse dure 4 ans et 4 mois et vous engage à signer un contrat initial avec l’armée de 10 ans.

Cette formation se divise en deux parties : une formation militaire initiale de 17 semaines, commune aux élèves officiers, puis une formation de 4 ans dédiée au métier de pilote de chasse.

Salaires

Le salaire est très évolutif au cours de la carrière et de la formation du pilote. Nous allons vous donner une petite idée des soldes en fonction des grades :

· Intégration en tant qu’élève officier : 1328 euros net/mois

· Au grade d’Aspirant : 1408 euros net/mois

· Au grade d’Aspirant (obtention Brevet de Para + 48% services aériens) : 1761 euros net/mois

· Au grade de Sous-Lieutenant (100% services aériens) : 2636 euros net/mois

· Au grade de Lieutenant-colonel : 3585 euros net/mois.

Hormis le salaire, vous auriez de nombreux avantages au sein de l’Armée de l’air et de l’Espace notamment 45 jours de permission par an, des réductions tarifaires sur les titres de transports de la SNCF et une aide au logement ou un hébergement sur la base sur laquelle vous êtes affectés.

Vous aurez la possibilité d’obtenir des primes liés à vos déploiements, une prime d’engagement de 1 607 € ainsi que des indemnités liées à votre situation géographique et situation familiale pourront être versées au cours de votre carrière.

Évolutions de carrières

Vous avez la possibilité de monter en grade, accéder à des postes de commandement en unité opérationnelle, puis aussi en état-major plus tard. Il ne faut pas oublier non plus que les individus ont la possibilité d’accéder au statut d’officier de carrière après leur période initiale de pilote d’avion de chasse.