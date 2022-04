Air&Jobs: Comment devenir fraiseur aéronautique ?

Description

Ce métier demande beaucoup de rigueur afin de calibrer correctement les machines. Il est indispensable d’être en bonne condition physique, en effet le fraiseur travaille le plus souvent debout dans un atelier. L’évolution de la technologie a fait évoluer ce métier vers des tâches de réglage de surveillance des machines.

Les missions

Le fraiseur aéronautique, façonne des pièces de métal nécessaires à la construction mécanique des aéronefs. Il analyse le plan de fabrication afin de proposer le montage et le réglage des machines. L’objectif est de donner forme aux pièces en faisant des rainures, des perçages et des engrenages. Il sera amené à travailler sur différents types de matériaux, à savoir, l’acier, l'alliage ferreux, l'alliage non ferreux, l'aluminium, les composites, la fonte, l'inox, les synthétiques

Études/Formations pour devenir fraiseur en aéronautique

Un baccalauréat professionnel Productique mécanique option usinage ou un BEP Métiers de la production mécanique informatisée sont recommandés pour devenir fraiseur en aéronautique. Mais il est tout à fait possible de s’orienté vers un BTS Industrialisation des produits mécaniques avec qualification tourneur-fraiseur.

Salaires

Le salaire varie en fonction de l’expérience, mais il est de l’ordre de 1 500 à 2 200 euros nets par mois.

Évolutions de carrière

Avec de l’expérience le fraiseur aéronautique peut accéder à un poste de technicien de méthodes ou de chef d'équipe.