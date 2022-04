Air&Jobs : Comment devenir courtier aérien

Description

Lors de transactions immobilières ou d’achat d’assurances, vous avez certainement dû contacter un intermédiaire : le courtier. Celui-ci est un entremetteur indispensable lors de négociations onéreuses et déterminantes. Le broker joue un rôle d’intermédiaire entre les différents acteurs du marché aéronautique. Son but est de répondre à toutes les demandes spécifiques des clients. Il coordonne les actions des aéroports, des compagnies aériennes et des terminaux privés afin de proposer un vol sur-mesure.

Les missions

Le courtier aérien est chargé par la compagnie aérienne de trouver des prospects et de fidéliser des clients. Il doit impérativement assurer les relations entre les clients et les compagnies aériennes pour location d’un avion privé. Il organise le vol de A à Z avec les compagnies aériennes, les terminaux privés et les clients. C’est un facilitateur qui trouve des solutions afin de répondre aux demandes les plus spécifiques des clients. Les courtiers ont accès à une technologie propre leur permettant d’identifier tous les avions disponibles en temps réel dans le monde entier. Ils recoupent ainsi plus de 7 000 appareils des 1 200 compagnies aériennes. Cela permet de proposer l’avion le mieux positionné et de répondre parfaitement aux exigences des clients : confort, service à bord, nombre de places assises et budget.

Après plusieurs échanges avec les passagers, le courtier confirme le vol auprès du client et des opérateurs aériens. Ceux-ci prennent le relais et envoient les plans de vol au terminaux privés chargés de préparer le vol. Le courtier vérifie l’organisation avant et pendant du vol pour proposer une assistance au sol.

Études/Formations pour devenir courtier aérien

Il n’existe pas de voie type pour devenir courtier dans l’aéronautique. Toutefois, certaines filières peuvent faciliter l’accès à ce métier. Choisissez ainsi une école proposant un programme spécialisé en aéronautique comme le master Aerospace Management dispensé à Toulouse Business School. Ce métier est accessible aux personnes ayant suivi des formations commerciales. Une expérience de business développer et une très bonne connaissance du marché aéronautique sont fortement recommandées. De plus, des études en tourisme peuvent être un choix judicieux pour accéder à ce métier.

Salaires

Le salaire du courtier aérien débute aux alentours de 2000 euros net, et avec le temps,selon l’expérience, le salaire peut grimper à 3500 euros sur la part fixe.

Évolution de carrière

Avec plusieurs années d’expérience, il peut décrocher la fonction de chef d’équipe. Après environ une dizaine d’expérience, il peut devenir responsable ou Directeur Commercial.