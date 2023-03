Air France : trois nouveaux Airbus A350

Basée à l’aéroport de Paris-CDG, Air France utilise sa flotte d'Airbus A350 pour desservir diverses destinations en Amérique du Nord et du Sud, notamment Chicago, Los Angeles, Miami, Montréal, Mexico et Sao Paulo. L'Airbus A350 dispose de 324 sièges, répartis en 34 sièges en classe Affaires, 24 sièges en cabine économique premium et 266 sièges en cabine économique.

Air Lease Corporation : grandes sociétés de location d'avions

Air Lease Corporation est l’une des plus grandes sociétés mondiales de location d’avions. Elle loue des avions à des compagnies aériennes du monde entier. Elle compte actuellement plus de 900 avions loués à plus de 117 compagnies aériennes dans 62 pays. La flotte est composée de 417 avions possédés et de 85 avions gérés. Air Lease Corporation a également passé une commande pour 398 nouveaux avions auprès de Boeing et Airbus, prévus pour être livrés jusqu'en 2028.

De nouvelles commandes pour Air Lease Corporation

Air Lease Corporation a reçu 16 nouveaux avions au cours du quatrième trimestre de l'année 2022. Cette commande comprenait deux Airbus A220-300, cinq Airbus A321neo, deux Airbus A330-900, trois Boeing 737-800, trois Boeing 737-900 et un Boeing 787-9 Dreamliner.

ALC a également 9 nouveaux Airbus A321neo à livrer au groupe entre fin 2023 et 2026, et 5 Boeing 737-800 à livrer à la low cost Transavia au cours du premier semestre de cette année, « tous en location longue durée ».