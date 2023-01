Air France : services APU pour la flotte d'Airbus A350

Lufthansa Technik AG et Air France S.A. ont récemment signé un accord à long terme pour le support technique des groupes auxiliaires de puissance (APU) de l'ensemble de la flotte d'Airbus A350 de la compagnie française. Au cours des six prochaines années, Lufthansa Technik fournira des services complets de MRO (maintenance, réparation et révision) pour les APU Honeywell HGT1700 sur son site de Hambourg.

Lufthansa Technik : certifiée par le fabricant Honeywell

Lufthansa Technik est depuis longtemps certifiée par le fabricant Honeywell comme partenaire officiel pour la MRO du HGT1700 et comme station de garantie officielle pour ce type d'APU. Les services offerts à Air France couvrent une grande partie du portefeuille de services, tels que les tests, les réparations et les révisions, le remplacement des unités remplaçables en ligne et des pièces à durée de vie limitée, ainsi que l'assistance AOG (Aircraft On Ground) et les services d'ingénierie. La main d'œuvre et les matériaux sont facturés sur un modèle de " non dépassement ", ce qui permet à Air France d'exercer à tout moment un contrôle total des coûts des services convenus.

" Faire voler nos A350 dans les meilleures conditions opérationnelles est une priorité pour la satisfaction de nos passagers ", a déclaré Géry Mortreux, directeur général adjoint d'Air France Industries. "Nous savons que nous pouvons compter sur la solution exclusive et l'expertise de Lufthansa Technik pour le support des APU HGT1700 équipant les nouveaux gros porteurs d'Airbus. Nous avons toute confiance dans leur capacité à fournir le haut niveau de service que nous attendons."

"Nous sommes ravis de développer notre relation avec Air France et honorés de prendre en charge les APU de sa flotte long-courrier la plus avancée", a déclaré Daniel Hepworth, Senior Director Corporate Sales Europe chez Lufthansa Technik. "Nous continuons à concentrer notre portefeuille de services sur les derniers types d'avions et de moteurs. Notre atelier APU est un leader mondial et possède déjà une grande expérience avec le HGT1700. Nous apprécions vraiment de travailler avec nos partenaires d'Air France. Ensemble, nous traduirons cette expertise accumulée en délais d'exécution les plus courts possibles et en meilleurs niveaux de service pour eux, comme nous le faisons pour tous nos clients dans le monde entier."