Air France : nouveau vols vers la Colombie

Air France-KLM augmente sa capacité de vol vers la Colombie avec l'Airbus A350-900

Air France va augmenter sa capacité de vol vers la Colombie en remplaçant le Boeing 787-9 Dreamliner par l'Airbus A350-900 sur la ligne Paris-Bogota pour la saison estivale 2023, ce qui représente une augmentation de 17,4% de l'offre de sièges. Au cours de la période janvier-novembre 2022, la compagnie a transporté 149 913 passagers entre Paris et Bogota, soit 92,5% du trafic passagers par rapport aux niveaux de 2019.

Air France devient la deuxième compagnie aérienne à opérer en Colombie avec l'Airbus A350-900

Air France va devenir la deuxième compagnie aérienne à opérer en Colombie avec l'Airbus A350-900, après Iberia. Actuellement, Air France utilise l'Airbus A350 sur plusieurs destinations en Amérique latine, telles que Buenos Aires, Sao Paulo, Lima, Mexico, Santiago du Chili et San Jose. L'Airbus A350-900 peut accueillir 324 passagers en configuration 3 classes (34 Business Class, 24 Premium Economy et 266 Economy) et des tarifs promotionnels sont disponibles à partir d'environ 270 euros pour un aller simple.

Le groupe Air France-KLM augmente son offre de sièges vers la Colombie pour l'été 2023

Selon les données de Cirium, le groupe Air France-KLM disposera d'une offre de 8 386 sièges hebdomadaires vers la Colombie pour l'été 2023. KLM, la filiale néerlandaise, opérera également quotidiennement en Boeing 787-9 Dreamliner sur une route triangulaire entre Bogota et Carthagène. Les compagnies aériennes augmentent toutes leurs offres pour la saison estivale 2023 en raison de la forte reprise du secteur.