Air France-KLM signe son premier accord SAF avec un aéroport britannique

Teesside Airport rejoint le programme SAF d'Air France-KLM

Air France-KLM vient d'annoncer le lundi 23 janvier 2023 que l'aéroport international de Teesside (MME) sera le premier aéroport du Royaume-Uni à rejoindre le programme SAF (Sustainable Aviation Fuel) d'Air France-KLM. Ce partenariat marque une étape importante dans le programme SAF, car il permet au programme de pénétrer un nouveau marché. Ce dernier ajout au partenariat s'inscrit dans le cadre des plans de la compagnie aérienne visant à étendre l'utilisation du SAF à l'ensemble de ses opérations afin de réduire les émissions de CO2.

Le partenariat avec MME permettra à Air France-KLM d'accéder au SAF chez MME, donnant aux avions d'Air France et de KLM un autre point d'accès à un carburant plus durable. Même si la transition du carburant conventionnel au SAF prendra un certain temps, elle marque une étape essentielle dans la décarbonisation du transport aérien. Grâce au passage de MME à l'utilisation du carburant SAF, l'empreinte carbone produite par Air France-KLM sera considérablement réduite sur les vols au départ de l'aéroport de Teesside.

Air France-KLM : vers des émissions de carbone plus faibles

Air France et KLM ont adopté l'utilisation de la SAF comme l'une de leurs principales stratégies pour réduire les émissions de carbone. Cependant, elles continuent à prioriser la modernisation de leur flotte et l'optimisation de leurs opérations pour atteindre leurs objectifs de développement durable. Les deux compagnies sont engagées depuis plusieurs années dans la recherche et l'utilisation de carburants alternatifs pour l'aviation. En 2011, elles ont été parmi les premières à utiliser du SAF pour des vols commerciaux.

Air France-KLM cherche à promouvoir l'utilisation de carburants durables

Air France-KLM ont un programme de développement durable pour promouvoir l'utilisation de carburants durables dans l'aviation, en établissant des partenariats pour la production et distribution de SAF, et en investissant dans ces carburants pour améliorer leur accessibilité. Actuellement, moins de 1% du carburant utilisé dans l'aviation commerciale provient de sources durables.