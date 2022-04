Air France-KLM confirme ses Airbus A350F

Airbus A350F : 4 + 4 pour Air France-KLM

Air France-KLM vient de transformer en contrat ferme sa lettre d'intention portant sur 4 Airbus A350F fermes auxquels s'ajoutent des droits d'achat sur quatre appareils supplémentaires. Les Airbus A350F seront exploités par Air France et basés sur l'aéroport de Paris/Charles de Gaulle, rejoignant ainsi les deux Boeing 777F encore en flotte.

Une commande très opportuniste

Pour autant, ce contrat semble plus relever de l'opportunisme de marché. Le groupe franco-néerlandais, qui a toujours misé sur le transport de fret dans la soute de ses avions passagers avant la pandémie, a en effet assortie sa commande de droits de conversion, permettant de commander en lieu et place des A350F Cargo des Airbus A350 en configuration passagers. En clair, d'ici 2025, si le trafic long-courrier de passagers a retrouvé non seulement les niveaux de 2019 mais aussi de la croissance, Air France-KLM en reviendra à sa stratégie initiale.

22 ventes fermes pour l'Airbus A350F

Avec cette nouvelle commande confirmée, le carnet de l'Airbus A350F passe à 22 ventes fermes puisque le carnet en était à 18 à la fin mars. Les plus gros clients restent pour l'instant Air Lease Corp. (sept exemplaires), Singapore Airlines (sept), suivis par CMA CGM (quatre) et maintenant Air France-KLM. Etihad Airways doit encore confirmer les siens (sept exemplaires) tandis que la bagarre commerciale entre Airbus et Boeing fait rage chez les géants du fret express.