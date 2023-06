Air France a présenté le nouveau siège de classe affaires de ses Airbus A350

C'est devant un parterre de nombreux invités que Air France a présenté le 6 juin, sur le stand Stelia Aerospace au salon Aircraft Interiors, son nouveau siège de classe affaires qui équipera ses Airbus A350 à partir du mois de juillet.

La règle des "3F"

"Notre nouveau siège affaires répond au concept des "3F" : "full flat", avec un siège qui se transforme en lit totalement plat de deux mètres, "full access", avec des sièges ayant tous un accès au couloir, "full privacy", avec une cloison de séparation entre les deux sièges du milieu qui peut rester levée ou abaissée pour les passagers qui voyagent en couple, et une petite porte coulissante qui ferme l'accès au couloir et créée une sorte de mini-suite", explique Fabien Pelous, directeur délégué en charge de l'Expérience passagers chez Air France. "A noter que le siège est aussi équipé, pour les personnes qui sont en première rangée d'un espace de rangement supplémentaire et d'une penderie individuelle", ajoute Fabien Pelous.

21 Airbus A350 encore à livrer

Les passagers de classe affaires des Airbus A350 auront accès à un écran 4K haute définition avec commande digitale d'une taille de 20 pouces (près de 51 cm). Les passagers auront aussi la possibilité de connecter leurs propres appareils au système via un lien BlueTooth. A noter que l'IFE (Système de divertissement en vol) est assuré par Safran, avec la dernière version de son système RAVE.

Pour rappel, Air France a commandé un total de 41 Airbus A350-900 et en a déjà réceptionné 20 exemplaires. Le premier des 21 exemplaires d'A350 encore à livrer qui sera équipé du nouveau siège affaires, baptisé "Aix-en-Provence" devrait intégrer la flotte en juillet 2023. Pour mémoire, les Airbus A350-900 d'Air France sont configurés avec 48 sièges de classe affaires, 32 sièges de classe Premium Economy et 212 sièges en classe économique, pour un total de 292 sièges.