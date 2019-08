Air China se pose à Nice

Nice est désormais desservie en direct de Pékin. Depuis le 2 août, Air China assure trois vols hebdomadaires (mercredis, vendredis, dimanches) entre la capitale de la Chine et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Des vols directs destinés à dynamiser le trafic des touristes chinois vers la Côte d'Azur et la Provence. Une première pour la plate-forme qui assure déjà une liaison directe entre Nice et New York dans le cadre d'un partage de codes entre Delta Air Lines et Air France. L'objectif des différents acteurs niçois est d'atteindre les 250 000 séjours de touristes chinois en 2025.