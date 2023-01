Air Canada : une panne du train d'atterrissage pour un Airbus A321

Problème de train d'atterrissage pour l'Airbus A321 d'Air Canada

Le 30 décembre 2022, un Airbus A321-200 de la compagnie Air Canada immatriculé C-GJVX a décollé de Winnipeg à destination de Vancouver au Canada sous le nom de vol AC299. Selon The Aviation Herarld, l'Airbus A321-200 d'Air Canada a rencontré des problèmes avec le train d'atterrissage lors de l'approche finale de la piste 08L de Vancouver En effet, l'équipage a sélectionné le train sorti, mais l'avion a affiché trois indiquant rouges signalant aux pilotes que le train d'atterrissage n'était pas sorti. Malgré deux tentatives de l'équipage pour actionner le levier vers le haut et vers le bas, ils n'ont pas réussi à résoudre le problème et ont dû interrompre la descente de l'avion en effectuant une remise de gaz.

Atterrissage d'urgence de l'Airbus A321

L'équipage de l'avion a dû interrompre la descente et remonter à une altitude de 1650m environ pour survoler la région métropolitaine de Vancouver, effectuant un grand cercle jusqu'à South Surrey, puis est revenu à l'aéroport. Pendant cette interruption, l'équipage a réussi à sortir le train d'atterrissage par gravité et à poser le Airbus A321 en toute sécurité sur la piste 08L de Vancouver, 30 minutes après le début de la remise des gaz.

Les équipes de maintenance de l'avion ont déterminé que le levier du train d'atterrissage s'était rompu. Le levier a été remplacé, et l'avion a repris les airs environ 24 heures plus tard pour un vol à destination de Toronto.