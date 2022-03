Air Canada passe à son tour à l'Airbus A321XLR

Air Canada : nouveau client de l'Airbus A321XLR

L'Airbus A321XLR s'affirme plus que jamais comme l'avion de sortie de crise sur le long-courrier en ces temps toujours mouvementé. L'appareil vient d'enregistrer un nouveau client : Air Canada qui en commande ferme six exemplaires. S'ajoutent des options d'achats sur 14 autres Airbus A321XLR livrables entre 2027 et 2030. En attendant, la compagnie aérienne prend 20 exemplaires en location auprès de Air Lease Corp. (15) et AerCap (cinq) pour des livraisons qui débuteront au premier trimestre 2024 pour s'échelonner jusqu'au premier trimestre 2027.

182 passagers en deux classes

Air Canada a choisi un aménagement cabine pour un total de 182 passagers répartis en deux classes : 14 fauteuils inclinables pour la classe Affaires Signature et 168 sièges en classe économique. Tous les passagers pourront profiter d'un système de divertissements de nouvelle génération à écran intégré au siège, d'un accès au service Wi-Fi et de la refonte des coffres supérieurs qui offre beaucoup plus de place pour les bagages.

Reste à choisir le motoriste

Avec sa distance franchissable, l'Airbus A321XLR va permettre à Air Canada de couvrir toute l'Amérique du Nord et même pousser plus au sud ainsi que les liaisons transatlantiques. Reste à choisir le motoriste : Air Canada indique "procéder à sa sélection". A fin février 2022, Airbus avait encore 3 399 A321neo à livrer dont près de 500 A321XLR.