Air Canada et United Airlines proposeront plus de 260 vols transfrontaliers

Air Canada et United Airlines ont annoncé le jeudi 23 février 2023 que, grâce à leur accord de coentreprise transfrontalier bonifié, elles offriront de nouvelles liaisons entre le Canada et les États-Unis pour l'été 2023, notamment un nouveau vol exploité par United Airlines entre Washington-Dulles et Calgary et un nouveau vol exploité par Air Canada entre Washington-Dulles et Vancouver. Les transporteurs ont optimisé leurs horaires de manière collaborative, sous réserve des conditions applicables imposées par le gouvernement et les organismes de réglementation; ils ont également ajouté plus de vols pour offrir aux clients une plus grande connectivité et des horaires de vol plus flexibles, avec plus de 80 liaisons transfrontalières à code multiple et plus de 260 vols quotidiens.

Le nouveau service sans escale entre Vancouver et Washington-Dulles débutera le 1er juin et sera assuré par un 737 MAX 8 de Boeing d'Air Canada. United Airlines lancera également, le 2 juin 2023, un nouveau vol sans escale entre Calgary et Washington-Dulles à bord d'un A319 d'Airbus. Air Canada et United Airlines effectueront ces vols en exploitation à code multiple, ce qui permettra aux membres Aéroplan ou MileagePlus® d'accumuler et d'échanger des points. Les clients et les membres des programmes de fidélité admissibles pourront également bénéficier de privilèges, dont l'enregistrement prioritaire, l'accès aux salons, l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges, le cas échéant.

Horaire transfrontalier

Les deux transporteurs exploiteront plus de 260 départs transfrontaliers quotidiens à l'été 2023, soit une augmentation d'environ 20 % de la capacité de l'horaire par rapport à l'été 2022. L'horaire comprendra jusqu'à 120 départs quotidiens entre les marchés des plaques tournantes des sociétés aériennes, soit une augmentation par rapport aux 101 départs de l'été 2021. Les vols seront programmés pour offrir des correspondances optimisées aux plaques tournantes et aux escales réseau d'Air Canada et de United Airlines.

L'horaire coordonné permettra aux deux transporteurs d'offrir un service horaire de type navette tout au long de la journée entre les principales plaques tournantes d'Air Canada et de United Airlines. Les sociétés aériennes offriront 29 vols quotidiens assortis d'horaires complémentaires entre Toronto et New York/Newark ou Chicago, ainsi que 11 vols quotidiens entre Vancouver et San Francisco.

Amélioration du réseau de l'Ouest canadien à destination des États-Unis

L'horaire d'été des sociétés aériennes prévoit également un service transfrontalier accru entre les États-Unis et l'Ouest canadien. Il y aura 9 vols quotidiens entre Vancouver et New York/Newark, Houston ou Chicago et 7 vols quotidiens entre Los Angeles et Vancouver. Un deuxième service quotidien sera ajouté entre Calgary et Chicago ou Houston, et un autre au départ d'Edmonton à destination de Denver.

Miser sur un partenariat de longue date

En juillet 2022, Air Canada et United Airlines ont annoncé la conclusion d'un accord de coentreprise transfrontalier (Canada−États-Unis), qui s'appuie sur leur partenariat de longue date et permettra de proposer plus d'options de vols et de meilleurs horaires à la clientèle qui voyage entre les deux pays (sous réserve des conditions réglementaires). Air Canada et United Airlines sont également des membres fondateurs du réseau Star Alliance et ont conclu un accord de coentreprise transatlantique avec Lufthansa Group.

En nombre de sièges, le marché transfrontalier entre le Canada et les États-Unis était en 2019 le deuxième en importance dans le monde pour le transport de passagers internationaux, et le plus grand marché international pour les deux pays.