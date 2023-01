Air Astana : 7 personnes blessées dans un Airbus A321neo

À propos de l'avion

L'Airbus A321neo d'Air Astana immatriculé EK-KDF est l'un des 14 A321neo exploités par la compagnie aérienne. EK-KDF a été livré à Air Astana en septembre 2019, initialement enregistré sous le nom de P4-KDF. Maintenant âgé d'environ trois ans et demi, l'avion est équipé de 28 sièges en affaires et 151 en économie. Basé à Almaty, au Kazakhstan, l'appareil dessert des destinations telles que Nur Sultan, Tachkent, Dubaï, Aktau et même Amsterdam (via Atyrau).