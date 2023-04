Air Algérie précise ses besoins en Airbus et Boeing

Air Algérie veut huit Boeing 737 MAX 9 et sept Airbus A330-900 et A350-1000

Air Algérie vient d'annoncer "l'attribution provisoire de son marché relatif à l'acquisition de 15 nouveaux avions aux constructeurs aéronautiques Boeing et Airbus". La compagnie aérienne précise que "le contrat relatif à l’acquisition des moyens porteurs a été attribué au constructeur américain Boeing, alors que celui des gros-porteurs a été attribué au groupe européen Airbus". Soit huit Boeing 737 MAX 9 et sept Airbus se répartissant en cinq A330-900 et deux A350-1000. L’appel d’offres relatif à l’achat de ces avions a été lancé en octobre 2022 après feu vert du Conseil des ministres en mai de la même année.

Du leasing également sur des Airbus et Boeing

A cette commande à venir s'ajoutent de futurs contrats de "leasing" sur quatre mono-couloirs Boeing, soit deux Boeing 737-800 et deux Boeing 737 MAX 9, et six bi-couloirs Airbus, soit quatre Airbus A330-200 et/ou A330-300 et deux A330-900. Air Algérie d'ailleurs publié un avis de consultation internationale sur « le leasing opérationnel d'une flotte pouvant atteindre 10 avions ». Cette consultation s'adresse «exclusivement aux sociétés de Leasing, compagnies aériennes et constructeurs disposant des autorisations (agréments, certificats ou autres documents) régissant l'activité leasing opérationnel des aéronefs utilisés dans le transport civil commercial ». La date limite de réception des offres relatives à cette consultation internationale a été fixée au 22 mai prochain. De futurs contrats de location d'une durée de cinq ans maximum.

Des choix cohérents

Les choix annoncés par Air Algérie sont cohérents avec son historique de flotte. Sa flotte de bi-couloirs compte actuellement huit Airbus A330-200 pour le réseau long-courrier tandis que le parc de mono-couloirs pour les réseaux intérieur et régional s'appuie sur 32 Boeing 737 (25 Boeing 737-800, 2 Boeing 737-700 et 5 Boeing 737-600) auxquels s'ajoutent 15 ATR 72-200 qu'il faudra bien renouveler un jour. Sur le long-courrier, l'arrivée de l'Airbus A350-1000 permettra de franchir une étape supplémentaire.