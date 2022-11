Aide française à l'Ukraine : livraison confirmée de 2 systèmes antiaériens Crotale NG et 2 Lance-Roquettes Unitaire

Deux matériels français importants pour les Ukrainiens

Depuis le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine, la France a décidé de soutenir l'Ukraine mais elle a été et reste encore aujourd'hui critiquée pour ce soutien. En effet, les différents systèmes de combat, armes et munitions, etc. ne sont que très rarement dévoilés par le ministère de la Défense. Cette décision a été prise dans le but de garder une plus grande marge de manœuvre sur la scène internationale notamment. Quelques matériels ont été dévoilés mais ils concernaient principalement des missiles antichars, MANPADS, munitions, etc. (article sur le sujet). En termes de matériels moyens voire lourds, les livraisons semblaient limitées à 18 obusiers automoteurs CAESAr.