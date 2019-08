Agrandissement d'une installation de réparation de moteurs en Malaisie

Le spécialiste en réparation de moteurs, Airfoil Services Sdn Bhd (ASSB), envisage d’agrandir son site en Malaisie de 5 200 mètres carrés. L'usine comprend déjà 6 000 mètres carrés d'espace de production sur un site de 24 000 mètres carrés au total. La société, détenue à parts égales par MTU Aero Engines AG (MTU) et Lufthansa Technik AG (LHT), a pour objectif d'accroître sa capacité de réparation de 650 000 à 900 000 pièces par an d'ici à 2020. ASSB s'est spécialisée dans la réparation des aubes de turbine basse pression et compresseur haute pression. L’entretien comprend les profils associés aux moteurs d’appareils à fuselage large et à fuselage étroit tels que les CF6-80C, GP7000 et CFM56 et la famille de moteurs V2500.

Cette expansion souligne l’intention des deux actionnaires d'accroître leur empreinte et leurs investissements en Malaisie. « Il existe une demande importante sur le marché des réparations de profils aérodynamiques et nous sommes ravis d’agrandir l’installation pour répondre aux besoins de nos clients », a déclaré Wim van Beers, directeur général d’ASSB. « La croissance rapide d’ASSB apporte non seulement des investissements dans la région voisine de Kuala Lumpur, mais offre également des opportunités d’emplois hautement qualifiés à la population locale. » ASSB envisage 200 emplois supplémentaires sur les trois prochaines années, parvenant ainsi à 700 emploies. D’ailleurs, dans le cadre de son programme d’apprentissage développé en interne, l’entreprise a recruté 124 apprentis locaux en 2018.

ASSB ne se concentre pas uniquement sur une extension de ses capacités physiques mais également techniques et mène ainsi plusieurs projets de développement concernant les réparations afin de se préparer aux moteurs de nouvelle génération.