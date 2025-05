Aertec dévoile sa bombe planante pour drones

Bombe planante : la BAT d'Aertec

Le dernier salon international de défense et de sécurité FEINDEF 2025 qui s'est déroulé à Madrid a été l'occasion pour la société Aertec de dévoiler sa bombe planante BAT (Bomba Ala Tectica). Cette dernière a été conçue pour être intégrée à des plateformes aériennes sans pilote, telles que le SIRTAP. Ce drone a été initialement conçu et développé par Airbus Espagne et la société colombienne CIAC pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) mais dès son lancement une version armée déjà envisagée.

Version armée du SIRTAP

Commandé à 27 exemplaires par le ministère espagnol de la Défense dans sa version ISR, le SIRTAP en version armée vient donc démontrer une polyvalence attendue et donc bienvenue par les forces avec l'avantage d'être "ITAR Free". La version ISR peut prendre 150 kg de charge utile, ce qui donne une idée de la masse de la bombe planante BAT d'Aertec qui ambitionne de la placer sur d'autres drones tactiques relevant de la même catégorie que le SIRTAP. D'où un lancement à quelques semaines du sommet de la sécurité à La Haye.

Endurance de 20 heures pour un rayon d'action de 2 000 km

D’une envergure de 12 mètres pour 7,3 mètres de long et ayant besoin d’une piste de 800 mètres pour décoller, le SIRTAP affiche une endurance 20 heures pour un rayon d’action de 2 000 km. La BITD européenne est en train de rattraper progressivement son retard sur le segment des drones. Restent encore des trous dans la raquette.