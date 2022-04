Aerorozvidka : Les drones qui ont permis la reprise d'Hostomel et l'arrêt de la colonne de 60 km en Ukraine

Aerorozvidka

En 2014, alors que la Russie effectue un coup de main sur une partie du Donbass et la Crimée, plusieurs passionnés d'informatiques et de drones ukrainiens se regroupent dans le but de développer des drones de petite taille pour l'Armée ukrainienne. Ils sont conçus pour le combat et la reconnaissance et ce, en se basant sur des drones disponibles sur le marché civil. Le groupe est dissout en 2019 car l'état-major ukrainien ne voit pas l'utilité de ces drones en cas de combats de haute intensité. Le collectif ne se sépare pas et lance un financement participatif. Cela lui permet de continuer ses recherches et développement en matière de drones.

Fin 2021, face à la montée des tensions, le groupe est réactivé [les sources varient entre milice et unité d'active] et commandé par le Lieutenant Colonel Yaroslav Honchar. Les drones n'ont cependant plus rien à voir avec les petits drones commerciaux car ils confectionnent désormais leurs propres drones, certains pouvant transporter deux bombes de 1,5 kg et disposent d'un système de visée intégré à la caméra.