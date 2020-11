Aeromart #Digital : place à une expérience 100% virtuelle

Événement incontournable du secteur aéronautique, Aeromart Toulouse a dû s'adapter afin de conserver la dimension internationale qui a fait sa renommée depuis plus de 20 ans. C’est chose faite avec Aeromart #Digital. Cette 13ème édition 100% virtuelle accueillera 500 sociétés de 35 pays et réunira plus de 2000 participants en ligne. Aeromart #Digital se tiendra du 1er au 3 décembre 2020 et, pour maximiser le nombre de créneaux horaires compatibles entre participants (multiples zones horaires) et assurer une forte participation internationale (consultez les délégations confirmées), l’événement sera prolongé les 8 et 9 décembre, permettant à tous de profiter pleinement de la convention digitale.

Des plateformes 2.0 pour une expérience optimisée

Aeromart #Digital couvrira tous les aspects de la convention d’affaires traditionnelle. Constructeurs, équipementiers ainsi que l’ensemble de la sous-traitance pourront se rencontrer grâce aux rendez-vous d’affaires préprogrammés en visioconférence. Essence même de la convention, ils permettent aux participants de cibler et sélectionner leurs interlocuteurs en fonction de leurs besoins et intérêts. Une exposition virtuelle, dont les stands seront entièrement personnalisables, sera ouverte pendant toute la durée de l’événement. Enfin, une chatroom facilitera les échanges entre les participants.

Des sujets clé d’actualité

Toutes les conférences d’Aeromart #Digital seront accessibles en direct et en replay. Le 1er décembre, Aeromart Summit fera un état des lieux de l’industrie suite à la crise sanitaire actuelle et reviendra sur les opportunités de reprise de l’activité. L’aviation décarbonée ainsi que la cybersécurité et les avions connectés seront également au programme.

Par la suite, les conférences et ateliers des 2 et 3 décembre poursuivront la discussion de la reprise au travers de focus pays et traiteront aussi de la diversification. Le 3 décembre, les questions de l’écoresponsabilité de l’industrie aéronautique et le futur de l’aérospatial seront abordées par des experts.

L’innovation au cœur d’Aeromart #Digital

Les événements connexes prévus pour l’édition physique seront toujours au programme d’Aeromart #Digital. Chacun bénéficiera d’un hall dédié au sein de l’exposition virtuelle. Le Green Aviation Village fera son retour, tout comme le Space Industry Summit. Enfin, les start-up seront aussi mises en lumière grâce au nouveau pavillon AeroLabs.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 novembre, n’attendez plus !

