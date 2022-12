ACI Europe repousse à 2025 l'année du rétablissement total du trafic aérien européen

La reprise du transport aérien international est bien là, mais le rétablissement total de la dynamique de croissance pré-Covid tarde encore un peu. ACI Europe, la branche européenne d'ACI (Conseil international des Aéroports) a ainsi annoncé le 20 décembre qu'il repoussait d'un an l'année du retour à la dynamique pré-covid du trafic aérien européen.

Croissance de vents contraires économiques et géopolitiques

D'après ACI Europe, les volumes de passagers du trafic aérien européen seront encore en retrait de 9% par rapport au niveau de 2019 en 2023. Du coup, contrairement à la dernière prévision d'ACI Europe, qui anticipait un total rétablissement du trafic aérien européen pour 2024, le retour à la dynamique pré-crise est finalement repoussée à 2025. "Le trafic passagers a fait un très bon retour depuis le printemps dernier et à jusqu'à présent été très résilient face à la croissance des vents contraires économiques et géopolitiques. Néanmoins, nous pensons que le total rétablissement devra être reporté, pour que les aéroports européens retrouvent le niveau de trafic qu'ils avaient atteint avant d'être touchés par la crise de la Covid-19", explique Olivier Jankovec, directeur général d'ACI Europe.

Une remontée forte des tarifs aériens à la fin de l'année 2022

Les tensions politiques continues et le conflit en Ukraine vont continuer à avoir un impact sur plusieurs marchés nationaux et prévaloir sur les effets atténuateurs. La détérioration des indices macro-économiques et les mesures liées à l'inflation vont peser sur la demande, avec les tarifs aériens qui ont monté fortement durant le troisième et quatrième trimestre de l'année 2022.