Accord gagnant entre les PME françaises Anywaves et Syrlinks, à la conquête du New Space

Deux PME françaises à la conquête du New Space

Implantée depuis 2011 dans la région rennaise, Syrlinks est une société spécialisée dans le développement et la fabrication de produits de radiocommunication et de géolocalisation destinés aux marchés du spatial, de la défense, de la sécurité et du temps-fréquence.

Dans le spatial, elle propose des cartes radiofréquences pouvant équiper les plateformes des constellations de satellites de petite et moyenne taille. Son portefeuille comprend plusieurs donneurs d’ordre de premier rang tels que le Cnes, l’Agence spatiale européenne, Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space ou OneWeb Satellites.

Elle équipe ainsi des missions de télécommunications, d’observation de la terre ou d’exploration du système solaire.

Jeune pousse dérivée du Cnes

Anywaves, startup créée à Toulouse en 2017, est le seul équipementier d’antennes européen pour le New Space.

C’est l’un des membres fondateurs du collectif Newspace Factory pour la mise en valeur à l’export des PME spatiales de la région Occitanie.

Ses premières antennes équipaient deux nanosatellites du Cnes, Angels et Eyesat, embarqués en décembre 2019 sur un lanceur Soyouz d’Arianespace.

Forte de sa technologie de céramique 3D, son ambition est de devenir le leader mondial des antennes miniatures pour les systèmes critiques, pour des applications spatiales telles que les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre ou la rentrée atmosphérique.

Une offre complète

Le 23 juin, Nicolas Capet, président-fondateur d’Anywaves, et Guy Richard, président de Syrlinks, ont signé un accord commercial confiant à Syrlinks la distribution exclusive des antennes miniatures en bande S et X produites par Anywaves.

La PME bretonne se voit ainsi en mesure de proposer à l’international une offre complète et innovante d’équipements de radiocommunication pour les nanosatellites, associant ces antennes de télémétrie à certains de ses émetteurs.

« Proposer une offre incluant des émetteurs-récepteurs associés à des antennes compatibles représente une réelle valeur ajoutée pour nos clients », considère Guy Richard.

Nicolas Capet se réjouit également : « Ce partenariat avec Syrlinks vient accélérer les ambitions internationales d’Anywaves dont les produits bande S et bande X sont aujourd’hui arrivés à maturité industrielle. C’est également la reconnaissance de notre position d’experts antennes pour les constellations de petits satellites et la démonstration de notre capacité industrielle à répondre aux besoins de ce marché. »