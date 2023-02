Accord de maintenance numérique entre Lufthansa Technik et Avianca

Contrat de maintenance numérique

Lufthansa Technik et la compagnie colombienne Avianca ont signé un contrat de cinq ans qui permettra d'assurer la maintenance conditionnelle numérique par le biais de la plateforme AVIATAR. Grâce à ce nouveau contrat, Avianca pourra recevoir des informations instantanées et en temps réel sur la configuration et l'état de ses Airbus A320 et A330, ainsi que sur leurs moteurs et composants - en vol et au sol, le tout consolidé en un seul endroit.

Avianca utilise AVIATAR pour surveiller l'état opérationnel de ses avions

Avianca rejoindra une liste croissante de clients sur le continent américain profitant des produits AVIATAR. Basé sur les données de l'avion et de la maintenance, le Condition Monitoring fournit un aperçu de l'état opérationnel global de l'avion. La détection immédiate des défauts augmente l'efficacité du dépannage et permet des actions correctives proactives, ce qui augmente la disponibilité de l'avion. Avec la surveillance de l'état, les données relatives à l'avion (provenant par exemple de l'ordinateur central de maintenance, du système de surveillance de l'état de l'avion ou du message de mouvement de l'avion) sont collectées via ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) ou le réseau SITA et permettent de visualiser l'état de l'avion et le programme de vol.

Maintenance amélioré grâce à la plateforme AVIATAR

En outre, ces données de santé sont combinées avec les ordres de travail et les données de position. La surveillance de l'état fournit des alertes et des notifications personnalisables au niveau de l'avion ou de la flotte, ainsi que pour certains chapitres de l'ATA (Air Transport Association). Ainsi, l'utilisateur obtient un excellent aperçu des actions correctives potentielles pour les opérations de maintenance et de réparation respectives.

Álan Oliver, directeur du centre de contrôle de la maintenance d'Avianca, a déclaré : " L'accord que nous avons signé avec Lufthansa Technik montre notre engagement envers la numérisation de notre compagnie aérienne et de la maintenance des avions. Grâce à la plateforme AVIATAR, nous pourrons recevoir un accès aux données approfondies de chacun de nos avions Airbus et de ses messages de maintenance, ce qui permet à notre suivi des ordres de travail et à notre planification d'être beaucoup plus transparents et intégrés à l'avenir."

"Avianca est un partenaire de Lufthansa Technik depuis plus de 16 ans et cet accord renforce encore la confiance que nous avons l'un envers l'autre alors que nous continuons à avancer ensemble vers l'ère numérique de la maintenance conditionnelle. Grâce aux technologies fournies par notre plateforme AVIATAR, Avianca sera en mesure de gérer de manière proactive l'état de sa flotte en coordonnant et en préparant les activités de maintenance de manière plus efficace et efficiente ", a déclaré Georgios Ouzounidis, vice-président des ventes aux entreprises pour les Amériques chez Lufthansa Technik.