Accord cadre entre la Sabca et Lockheed Martin : vers un futur gros contrat pour l'industrie belge

Pendant le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, la Sabca 🇧🇪 et Lockheed Martin 🇺🇸 ont signé un accord-cadre (MOU ou Memorandum Of Understanding) en ce qui concerne la fabrication de composants importants pour les avions de combat F-35 Lighnting II. Dans cette interview, Thibauld Jongen, CEO de la Sabca, explique comment cet accord s'inclut dans le "road map" technologique de l'entreprise belge.