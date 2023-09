Accenture Investit dans Open Cosmos pour Élargir l'Accès aux Données Satellitaires

Accenture collabore avec Open Cosmos pour analyser les données spatiales et résoudre les défis commerciaux. Lors de la World Satellite Business Week de cette année à Paris, Accenture a annoncé un investissement et une collaboration avec Open Cosmos, une entreprise de technologie spatiale qui se concentre sur la conception, la fabrication et l'intégration de satellites. Open Cosmos construit et exploite des missions spatiales, offrant un accès à des données satellitaires de haute qualité et des informations à l'échelle mondiale via une plateforme de services de données. Les deux entreprises aideront les clients à suivre et à analyser les données trouvées dans l'espace pour aider à résoudre les défis commerciaux trouvés sur Terre, en particulier en matière de durabilité.

Open Cosmos démocratise l'accès aux données satellitaires, soutenue par Accenture. Le lancement d'un satellite dans l'espace peut nécessiter des années de préparation et des millions de dollars, ce qui dépasse la portée de la plupart des entreprises. Open Cosmos démocratise l'accès aux données satellitaires en permettant à plusieurs entreprises de récupérer des données collectées par un satellite, tout en gérant l'infrastructure satellite avec une technologie de plateforme propriétaire qui permet aux entreprises de collecter et de partager facilement des données. « Accenture voit un avenir où chaque entreprise est en mesure de puiser dans le vaste potentiel des données capturées dans l'espace afin de repousser les limites du possible et de trouver de nouvelles sources d'innovation », a déclaré Tom Lounibos, directeur général, Accenture Ventures.