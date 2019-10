AAR retient la solution d'inspection par drone de Donecle

Au terme d'une série d'essais dans ses installations, le poids lourd américain de la MRO AAR Corp. a décidé de sélectionner la solution de drones automatisés développée par Donecle pour réaliser les inspections visuelles des avions Airbus A320 et Boeing 737 dont il assure la maintenance sur son site de Miami en Floride. AAR Corp. dispose de sept ateliers MRO avion en Amérique du Nord et bientôt un futur site en Inde. AAR Corp. est le plus grand fournisseur de services MRO indépendant en Amérique du Nord et l'un des principaux MRO au monde. Les drones de Donecle sont équipés de la dernière version de son logiciel incluant une mise à jour de ses algorithmes d'analyse avancés qui viennent assister l’inspecteur en détectant des dommages de type abrasion ou fissure.

Des défauts pouvant mesurer jusqu’à 1 mm² peuvent être détectés sur les images et sont positionnés avec précision par rapport aux éléments structurels de l’appareil, pour une meilleure évaluation de la criticité du dommage et pour une meilleure planification des tâches de maintenance ultérieures. Les rapports d’inspection sont ensuite automatiquement générés et stockés sur le cloud de Donecle pour une traçabilité complète. Au-delà du gain de temps et de charge de travail, la solution contribue également à accroître la sécurité des employés qui doivent généralement travailler à des hauteurs importantes pour effectuer ces inspections, ce qui augmente les risques d’incidents. Avec les drones, les opérateurs surveillent la mission du drone directement depuis le sol.