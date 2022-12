A330 MRTT : les projets d'Airbus

Airbus A330 MRTT : un marché de 90 avions, hors Etats-Unis

L'Airbus A330 MRTT a déjà été commandé en 66 exemplaires par 14 pays, et Airbus estime le marché à 90 avions (hors Etats-Unis), a affirmé le constructeur européen à Getafe, lors de son trade media briefing, le 12 décembre. C’est ici, près de Madrid, que les avions lisses sont transformés, en neuf mois. La cadence est passée de trois avions par an, au début du programme, à 5,5 actuellement. 54 appareils ont été livrés, accumulant 250.000 heures de vol. Plusieurs compétitions sont actuellement en cours, notamment au Canada, avec une demi-douzaine d’appareils, pour remplacer les CC-150 Polaris (déjà fournis par Airbus). Pour le marché américain, Airbus a un accord avec Lockheed Martin, qui transformerait dans son usine de Marietta les appareils assemblés dans l’usine d’Airbus à Mobile.

Essais de ravitaillement de drones

Au pied du 12e MRTT qui sera livré en 2023 à l’Armée de l’Air et de l’Espace, Airbus a présenté ce 12 décembre un drone DT-25 qu’il va utiliser pour tester de nouvelles fonctionnalités. Le constructeur a missionné son entité Airbus Upnext pour développer le ravitaillement automatique (déjà opérationnel pour des avions avec pilote à bord au sein de l’armée de l’air singapourienne depuis cet été) pour des plate-formes inhabitées, tout en développant aussi la connectivité des ces dernières avec le MRTT. Avec des enjeux en matière de fusion de données et de liaison de données.

Les premiers tests en vol auront lieu dès le début 2023, en Espagne, assure Airbus, mais ne déboucheront pas sur des ravitaillements en vol, le drone utilisé (le DT-25) n’étant pas adapté du fait de sa taille. Par contre, Airbus veut simuler d’autres engins inhabités, jusqu’à une demi-douzaine, durant ces campagnes, en plus du DT-25. C’est aussi une façon d’augmenter son expertise dans ces sujets dans le cadre du SCAF, dans lequel le MRTT aura un rôle évident à jouer. Airbus veut également renforcer les capacités d’autoprotection et de simulation pour former les opérateurs.

La conversion d'Airbus A330 d'occasion : l'autre option

La chaîne MRTT accueille actuellement le 12e appareil de l’armée de l’air et de l’espace, dernier de la commande initiale, avant qu’Airbus ne commence à modifier les trois A330 (dont deux d’occasion, le troisième et dernier a été livré le mois dernier) acquis dans le cadre du plan de soutien à l’économie en 2020. Le site de Getafe accueille déjà la conversion d’un ancien avion d’Iberia, la compagnie nationale espagnole : c’est le premier d’une série de trois avions destinés à l’armée de l’air espagnole. Il est aussi le premier avion d’occasion transformé à Getafe mais pas le premier MRTT, puisque cela avait été le cas pour un des appareils destinés à l’armée de l’air australienne, client de lancement. Airbus dit regarder ce marché de la conversion des A330 d’occasion, qui pourrait être l’occasion de développer les ventes.