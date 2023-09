A l’embarquement pour 375 jours de micropesanteur

Dix personnes de nouveau à bord

Depuis le 15 septembre, la Station spatiale internationale compte trois nouveaux passagers : les Russes Oleg Kononenko et Nikolaï Tchoub et l’Américaine Loral O'Hara.

Ils ont été lancés le 15 septembre depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, à bord du Soyouz MS 24.

Le décollage est intervenu à 15 h 44 UTC, et l’amarrage avec le module Rassvet de l’ISS s’est terminé avec succès un peu plus de trois heures plus tard.

Ils ont alors retrouvé les sept membres de la fin de l’Expedition 69 : les Russes Sergueï Prokopiev et Dmitri Peteline, les Américains Frank Rubio et Jasmin Moghbeli, le Danois Andreas Mogensen, le Japonais Satoshi Furukawa et le Russe Konstantin Borissov.

Les trois premiers passagers étaient arrivés en septembre 2022 à bord du Soyouz MS 22, qui a été victime en décembre suivant d’une fuite de son circuit de refroidissement, provoquant l’envoi d’un nouveau vaisseau (Soyouz MS 23) et la prolongation de leur séjour ; celle-ci a permis à Sergueï Prokopiev, Dmitri Peteline et Frank Rubio de battre le record de longévité à bord de l’ISS (355 jours), qui avait été établi entre avril 2021 et mars 2022 par le Russe Piotr Doubrov et l’Américain Mark Vande Hei.

Les quatre autres passagers sont les membres de la mission Crew 7, qui a rejoint l’ISS le 27 août dernier.

Toujours plus

Oleg Kononenko et Nikolaï Tchoub ont démarré le 15 septembre un séjour qui doit – volontairement cette fois – s’achever fin septembre… 2024, soit au terme de 375 jours : ils devraient donc faire encore mieux que les derniers marathoniens de l’espace en date, dont le retour sur Terre est aujourd’hui programmé au 27 septembre, après 370 jours de vol…

Leur coéquipière Loral O'Hara, elle, ne séjournera pour sa part « que » six mois à bord de l’ISS : elle devrait rentrer en mars prochain, à bord du Soyouz MS 25.

Elle se trouvera alors aux côtés du Russe Oleg Novitski et de la Biélorusse Marina Vassilievskaïa.

Ces deux derniers auront été lancés une douzaine de jours plus tôt, en compagnie de l’Américaine Tracy Dyson qui, pour sa part, restera six mois sur orbite.

Un record à la vie dure

Le nouveau séjour-marathon d’Oleg Kononenko lui permettra de cumuler pas moins de 1 111 jours de micropesanteur (en cinq vols), devenant le premier homme à dépasser les 1 000 jours sur orbite, et reléguant à la seconde place son compatriote Guennadi Padalka et ses 878 jours cumulés (également en cinq vols).

Mais un vieux record mondial de longévité dans l’espace reste indétrôné : les 437 jours passés autour de la Terre par le médecin russe Valéri Poliakov, entre janvier 1994 et mars 1995, pendant l’exploitation de la station Mir…

Andreas Mogensen bientôt commandant de bord

Après le départ du Soyouz MS 24, le 27 septembre, débutera l’Expédition 70.

Son commandement reviendra à Andreas Mogensen, qui remplacera Sergueï Prokopiev et deviendra le sixième Européen à diriger l’ISS depuis le Belge Frank De Winne fin 2009.

Le Danois assurera ce rôle jusqu’à la veille du retour sur Terre de Crew 7, en février 2024, soit un peu plus de cinq mois : un record pour un astronaute de l’Agence spatiale européenne.