A-10 vs F-35: Le plébiscite des parlementaires américains

Départ à la retraite repoussé

La commission des forces armées du Sénat américain (Senate Armed Services Committee) vient de rejeter la proposition de l'US Air Force qui cherchait à retirer du service 42 A-10 Warthog sur les 239 en service. En 2016 déjà, une telle proposition avait été rejetée, entre autres suite à la farouche opposition de la parlementaire Martha McSally, elle-même ancienne pilote de chasse sur A-10, qui refusait catégoriquement que l'appareil soit envoyé à la retraite tant que son remplaçant ne serait pas éprouvé au combat. L’US Air Force (USAF) essaye, depuis plusieurs années, de retirer les A-10 pour des raisons de coûts.

Le F-35 peut encore attendre

Le F-35 était censé remplacer plusieurs appareils de l’armée américaine comme le F/A-18, le F-16, l’AV-8B Harrier II et le A-10. Si le A-10 est un appareil ancien- il est entré en service au sein de l’USAF en 1975-, dès mars 2015, M. Michael Gilmore, responsable des tests opérationnels au sein du DoD (ministère américain de la défense), indiquait au Congrès que la consommation en carburant du F-35 était beaucoup plus élevée. De plus, si le A-10 a été conçu pour le soutien aérien rapproché (CAS) alors que le F-35 est un appareil multi-rôle, le Congrès considère toujours le A-10 comme un « bon appareil », contrairement au F-35 qui multiplie les déconvenues. Et ce alors que la perspective d'un combat de blindés en centre Europe, pour lequel le A-10 a été spécifié à l'origine, refait surface.

Nouvelle salve contre le F-35

Déjà implacable en juin, La Cour des comptes (GAO) a publié le 13 juillet un nouveau rapport intitulé « F-35 Joint Strike Fighter: Cost and Schedule Risks in Modernization Program Echo Long-Standing Challenges » , notait que « Le DoD n’avait pas entièrement résolu les problèmes que nous avons soulevés dans le passé ». Le simulateur, par exemple, n’est toujours pas opérationnel, et sa date de début de production n’est pas fixée, ce qui a pour conséquence de faire l'impasse sur le calendrier qui permettra d'organiser les 64 tests requis pour achever les tests opérationnels. Au total, le GAO a répertorié pas moins de 864 nouvelles déficiences sur l’appareil en juin 2021 (contre 872 en mars 2021). Sur les 864, 8 sont considérées comme « critiques ». Il s’agit des retards dans la livraison des appareils (120 exemplaires livrés en 2020 contre 141 comme prévu) et leur qualité. On compte également des retards dans la livraison des moteurs Pratt & Whitney (115 exemplaires livrés sur les 136 prévus) à cause de problèmes de « qualité de production ». Le remplacement des fournisseurs turcs sur prés de 1005 pièces du F-35, par des producteurs locaux enfin identifiés (et non contractualisés) en mai 2021. Le programme F-35 ne remplit toujours pas les performances prévues en termes de fiabilité et de maintenance. Si des progrès ont toutefois été constatés, c'est souvent au prix de coûts beaucoup plus élevés pour le maintien du cycle de vie de l’appareil (augmentation de 150 milliards de dollars entre 2012 et 2020). Les coûts de la modernisation (Programme Block IV) continuent d’augmenter et son calendrier ne sera vraisemblablement pas respecté. Enfin il semblerait que les métriques retenues pour évaluer la qualité, le coût, et la performance de cette nouvelle version fassent l'objet de vives polémiques quant à leur objectivité.