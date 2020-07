9 heures de vol pour un Phoenix de l'OTAN

NATO Alliance Ground Surveillance Force.

Northrop Grumman a rapporté fin juin que l'OTAN avait franchi une étape grâce à la conduite d'un vol de surveillance de 9 heures réalisé avec un drone RQ-4D Phoenix, développé par l'industriel américain. Le vol a réuni des personnels de Northrop Grumman afin de soutenir la force de surveillance terrestre de l'OTAN, dont les pilotes étaient en charge du drone.



OTAN.

Le RQ-4D Phoenix opéré par l'OTAN reprend les codes du Global Hawk américain et a été adapté afin de répondre plus spécifiquement aux besoins et standards de l'Alliance. Celui-ci sera employé pour la conduite de missions ISR (renseignement, surveillance, reconnaissance). L'appareil pourra être déployé pour des opérations de « protection des troupes au sol, de protection des populations civiles et de surveillance des frontières internationales en temps de paix et en temps de guerre, et pour des missions humanitaires suite à des catastrophes naturelles », explique Northrop Grumman.