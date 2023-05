800 missiles Hellfire II équiperont les futurs hélicoptères de la Pologne

La continuité d’un réarmement polonais auprès des Etats-Unis

Les premiers Himars polonais sont arrivés en Pologne ce 15 mai dernier dans le cadre de la signature d'un contrat de 10 milliards de dollars qui prévoit la livraison de 18 M142 HIMARS et 468 lanceurs à placer sur des camions polonais, en février 2023. La Pologne continue ainsi son réarmement progressif, qu’elle opère en partie auprès des Etats-Unis. Le pays est, en effet, dans l’attente d’une autorisation pour commander 96 hélicoptères d’attaques américains Apache Boeing AH-64E. Afin de pallier au délais de confirmation de la vente et pour faciliter la mise en service des hélicoptères au sein de l’armée polonaise, le Pentagone a récemment consenti à céder à la Pologne huit exemplaires issus de l'inventaire de l'US Army. A cette réjouissante nouvelle pour Varsovie, vient maintenant s’en ajouter une autre.

800 Missiles Hellfire II pour les futurs hélicoptères polonais

Le gouvernement polonais a signé un accord pour l'achat de 800 missiles Hellfire II qui seront opérationnels sur les futurs d’hélicoptères son armée. L’accord fait suite à l’approbation par la Défense Security and Cooperation Agency de cette vente au mois de mars 2023. Les missiles fabriqués par Lockheed Martin, seront livrés à Varsovie dans le cadre d’un contrat signé avec l'Armament Agency du ministère et l'United States Army Security Assistance Command (USASAC). Selon l’autorisation de vente à l’étranger formulée en mars 2023, le montant du contrat s’élève à 150 millions de dollars. Outre les 800 missiles AGM-114R2 Hellfire il comprend quatre M36 Hellfire Captive Air Training Missiles (CATM). Les livraisons devraient commencer cette année et s'étendre jusqu'en 2029.