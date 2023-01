700 missiles antiaériens Aster pour la France et l'Italie

C'est désormais officiel : l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAr) a officiellement notifié le 30 décembre dernier un contrat de missiles antiaériens Aster au groupe industriel EUROSAM, qui regroupe MBDA et Thales. Dans ce contrat, l'OCCAr représente la Direction générale de l'armement (DGA) pour la France et le Segretariato generale della difesa (SEGREDIFESA) pour l'Italie. Les missiles concernés sont les suivants :

Aster 15 et 30 B1 pour les navires de la Marine nationale et de la Marina Militare ainsi que les systèmes antiaériens de l'Aeronautica Militare

Aster 30 B1NT, en cours de développement, pour les systèmes antiaériens de l'Armée de l'Air et de l'Espace, l'Esercito Italiano (Armée de terre italienne), la Marina Militare et l'Aeronautica Militare

Cette énorme commande, dont le montant n'a pas été rendu public, implique des changements au sein du groupement EUROSAM : les capacités de productions seront prochainement augmentées, notamment afin de répondre au besoin des enjeux d'une économie de guerre. Ces missiles sont également commandés afin de pérenniser les capacités antiaériennes actuelles mais aussi futures des Forces armées françaises et italiennes ;

actuellement, Aster 15 et 30 sur les frégates/destroyers de la classe Horizon, les frégates FREMM, les porte-avions Charles de Gaulle et Cavour

prochainement, sur les navires de la classe Horizon modernisée, le futur LHD Trieste et le futur système antiaérien modernisé SMP/T NG

Il faut noter que la famille de missiles Aster est également armée sur les navires de la Royal Navy et les futures FDI (frégate de défense et d'intervention) grecques. Pour rappel, l'Aster 15 est utilisé en moyenne portée (30 kilomètres), l'Aster 30 en longue portée (120 kilomètres) et le futur Aster 30 B1NT en longue portée également (plus de 150 kilomètres, capacité d'interception de missiles balistiques). D'ailleurs, l'Armée de l'Air et de l'Espace devrait réceptionner à court terme ses premiers missiles Aster 30 Block 1 Nouvelle Technologie (Aster 30 B1NT). Enfin, l'Ukraine n'a jamais été mentionnée dans l'annonce, malgré une très probable future livraison franco-italienne d'un système antiaérien SAMP/T Mamba.