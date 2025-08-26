4 premiers avions de combat Gripen E/F officiellement commandés par la Thaïlande

Trois mois après l’avoir sélectionné, la Thaïlande vient tout juste de commander à Saab quatre avions de combat Gripen E/F. Cet appareil représente la troisième génération de l’avion de combat de l’industriel suédois, offrant un appareil plus puissant et plus moderne que le Gripen C/D.
Depuis plusieurs années, la Thaïlande cherchait à acquérir de nouveaux appareils pour moderniser une partie de sa flotte d'avions de combat. Le 4 juin 2025, Saab annonçait dans un communiqué de presse avoir été sélectionné pour son Gripen E/F. Un peu moins de 3 mois plus tard, Maris Sangiampongsa, ministre des Affaires étrangères thaïlandais était en visite officielle en Suède. Ce 25 août, il a notamment officialisé l'achat de 3 avions de combat Gripen E et d'un Gripen F par la Thaïlande. La Thaïlande sera ainsi le troisième pays à utiliser la toute dernière version du Gripen, après la Suède et le Brésil. Ce contrat est effectué dans le cadre du remplacement d'anciens avions de combat F-16 Fighting Falcon, ceux-ci devant être remplacés par un total de 12 Gripen E/F. Il est donc presque certain qu'un autre futur contrat est attendu chez Saab pour les 8 Gripen E/F restants. À noter que le Gripen n'est pas inconnu en Thaïlande, la Force aérienne royale thaïlandaise détenant déjà 7 Gripen C (monoplace) et 4 Gripen D (biplace). Micael Johansson, CEO de Saab, s'est exprimé sur ce contrat, rappelant d'ailleurs les liens entre Saab et la Force aérienne royale thaïlandaise :
"Nous saluons l'arrivée de la Thaïlande comme nouveau client du Gripen E/F. La Thaïlande est déjà un utilisateur du Gripen bien établi et familier avec les atouts qu'apportent le Gripen à la Force aérienne royale thaïlandaise. La Thaïlande a choisi le chasseur le plus moderne du marché avec lequel elle construira sa prochaine génération de capacités stratégiques et indépendantes." (Saab)
Le Gripen E représente la troisième génération de l'avion de combat JAS-39 Gripen, après les Gripen A et Gripen C, tout en gardant une optique d'offre mono (Gripen A/C/E) et biplace (Gripen B/D/F) entre les différentes générations. Concrètement, le Gripen E est un Gripen C repensé et surtout, modernisé. Il emporte par exemple un radar AESA Raven ES-05 de Leonardo au lieu du PS-05 (Saab) sur les précédentes versions du Gripen. Les améliorations concernent également la suite de guerre électronique, l'avionique,... Pour donner une comparaison chiffrée par rapport au Gripen C, le Gripen E est légèrement plus grand mais aussi plus lourd au décollage (+18 %), équipé d'un réacteur plus puissant (+ 22 %) ou encore équipé de points d'emports supplémentaires (+ 25 %).
Il garde toutefois l'idée de base de Saab : un avion de combat à faible coût d'entretien, multirôle et surtout, avec beaucoup de punch. Par exemple, en air-air, en dehors des différents missiles courte portée (AIM-9X Sidewinder, IRIS-T,...) et moyenne à longue portée (premières variantes de l'AIM-120 AMRAAM), il peut également tirer des missiles très longue portée, tels que les dernières versions du AIM-120 AMRAAM ou encore le missile Meteor. En air-sol, il peut emporter toute la gamme de munition aux standards OTAN : les bombes guidées JDAM, Paveway III,... les bombes planantes SDBI/II, JSOW,... les missiles antichars Brimstone, Maverick,... jusqu'au bien plus gros missiles de croisière JASSM ou encore Taurus. Et c'est sans compter sur toute la suite de soutien avec les pods de reconnaissance Sniper, Litening, Reccelite,... pods de guerre électronique, pods avec leurres, missiles antinavires,... et bien d'autres encore. À propos de punch, Saab précise d'ailleurs que grâce à sa suite de guerre électronique le Gripen "peut entrer dans des espaces aériens hautement contestés et même contrer les menaces les plus avancées telles que le Su-57 et le S-400 et en faisant le premier mouvement".
Données techniques
Taille Gripen E : 15,2 mètres de long, 8,6 mètres d'envergure
Taille Gripen F : 15,9 mètres de long, 8,6 mètres d'envergure
Masse maximale au décollage : 16,5 tonnes
Moteur : 1x General Electric F414G (98 kN de poussée maximale)
Ravitaillable en vol : oui (probe-and-drogue)
Équipage : 1 (Gripen E), 2 (Gripen F)
(D'après Saab)
Trois mois après l’avoir sélectionné, la Thaïlande vient tout juste de commander à Saab quatre avions de combat Gripen E/F. Cet appareil représente la troisième génération de l’avion de combat de l’industriel suédois, offrant un appareil plus puissant et plus moderne que le Gripen C/D.
Depuis plusieurs années, la Thaïlande cherchait à acquérir de nouveaux appareils pour moderniser une partie de sa flotte d'avions de combat. Le 4 juin 2025, Saab annonçait dans un communiqué de presse avoir été sélectionné pour son Gripen E/F. Un peu moins de 3 mois plus tard, Maris Sangiampongsa, ministre des Affaires étrangères thaïlandais était en visite officielle en Suède. Ce 25 août, il a notamment officialisé l'achat de 3 avions de combat Gripen E et d'un Gripen F par la Thaïlande. La Thaïlande sera ainsi le troisième pays à utiliser la toute dernière version du Gripen, après la Suède et le Brésil. Ce contrat est effectué dans le cadre du remplacement d'anciens avions de combat F-16 Fighting Falcon, ceux-ci devant être remplacés par un total de 12 Gripen E/F. Il est donc presque certain qu'un autre futur contrat est attendu chez Saab pour les 8 Gripen E/F restants. À noter que le Gripen n'est pas inconnu en Thaïlande, la Force aérienne royale thaïlandaise détenant déjà 7 Gripen C (monoplace) et 4 Gripen D (biplace). Micael Johansson, CEO de Saab, s'est exprimé sur ce contrat, rappelant d'ailleurs les liens entre Saab et la Force aérienne royale thaïlandaise :
"Nous saluons l'arrivée de la Thaïlande comme nouveau client du Gripen E/F. La Thaïlande est déjà un utilisateur du Gripen bien établi et familier avec les atouts qu'apportent le Gripen à la Force aérienne royale thaïlandaise. La Thaïlande a choisi le chasseur le plus moderne du marché avec lequel elle construira sa prochaine génération de capacités stratégiques et indépendantes." (Saab)
Le Gripen E représente la troisième génération de l'avion de combat JAS-39 Gripen, après les Gripen A et Gripen C, tout en gardant une optique d'offre mono (Gripen A/C/E) et biplace (Gripen B/D/F) entre les différentes générations. Concrètement, le Gripen E est un Gripen C repensé et surtout, modernisé. Il emporte par exemple un radar AESA Raven ES-05 de Leonardo au lieu du PS-05 (Saab) sur les précédentes versions du Gripen. Les améliorations concernent également la suite de guerre électronique, l'avionique,... Pour donner une comparaison chiffrée par rapport au Gripen C, le Gripen E est légèrement plus grand mais aussi plus lourd au décollage (+18 %), équipé d'un réacteur plus puissant (+ 22 %) ou encore équipé de points d'emports supplémentaires (+ 25 %).
Il garde toutefois l'idée de base de Saab : un avion de combat à faible coût d'entretien, multirôle et surtout, avec beaucoup de punch. Par exemple, en air-air, en dehors des différents missiles courte portée (AIM-9X Sidewinder, IRIS-T,...) et moyenne à longue portée (premières variantes de l'AIM-120 AMRAAM), il peut également tirer des missiles très longue portée, tels que les dernières versions du AIM-120 AMRAAM ou encore le missile Meteor. En air-sol, il peut emporter toute la gamme de munition aux standards OTAN : les bombes guidées JDAM, Paveway III,... les bombes planantes SDBI/II, JSOW,... les missiles antichars Brimstone, Maverick,... jusqu'au bien plus gros missiles de croisière JASSM ou encore Taurus. Et c'est sans compter sur toute la suite de soutien avec les pods de reconnaissance Sniper, Litening, Reccelite,... pods de guerre électronique, pods avec leurres, missiles antinavires,... et bien d'autres encore. À propos de punch, Saab précise d'ailleurs que grâce à sa suite de guerre électronique le Gripen "peut entrer dans des espaces aériens hautement contestés et même contrer les menaces les plus avancées telles que le Su-57 et le S-400 et en faisant le premier mouvement".
Données techniques
Taille Gripen E : 15,2 mètres de long, 8,6 mètres d'envergure
Taille Gripen F : 15,9 mètres de long, 8,6 mètres d'envergure
Masse maximale au décollage : 16,5 tonnes
Moteur : 1x General Electric F414G (98 kN de poussée maximale)
Ravitaillable en vol : oui (probe-and-drogue)
Équipage : 1 (Gripen E), 2 (Gripen F)
(D'après Saab)
Ludovic Haye, sénateur Union Centriste (UC) du Haut-Rhin, est à l'origine d'une proposition de résolution européenne (PPRE) sur la gestion des débris spatiaux et le développement d'un espace « vert ». Il nous présente la genèse et les enjeux de cette proposition adoptée en novembre 2024, qui a précédé présentation le 25 juin à la Commission européenne de l’UE Space Act.
Commentaires