4 premiers avions de combat Gripen E/F officiellement commandés par la Thaïlande

Signature pour 4 Gripen

Depuis plusieurs années, la Thaïlande cherchait à acquérir de nouveaux appareils pour moderniser une partie de sa flotte d'avions de combat. Le 4 juin 2025, Saab annonçait dans un communiqué de presse avoir été sélectionné pour son Gripen E/F. Un peu moins de 3 mois plus tard, Maris Sangiampongsa, ministre des Affaires étrangères thaïlandais était en visite officielle en Suède. Ce 25 août, il a notamment officialisé l'achat de 3 avions de combat Gripen E et d'un Gripen F par la Thaïlande. La Thaïlande sera ainsi le troisième pays à utiliser la toute dernière version du Gripen, après la Suède et le Brésil. Ce contrat est effectué dans le cadre du remplacement d'anciens avions de combat F-16 Fighting Falcon, ceux-ci devant être remplacés par un total de 12 Gripen E/F. Il est donc presque certain qu'un autre futur contrat est attendu chez Saab pour les 8 Gripen E/F restants. À noter que le Gripen n'est pas inconnu en Thaïlande, la Force aérienne royale thaïlandaise détenant déjà 7 Gripen C (monoplace) et 4 Gripen D (biplace). Micael Johansson, CEO de Saab, s'est exprimé sur ce contrat, rappelant d'ailleurs les liens entre Saab et la Force aérienne royale thaïlandaise :