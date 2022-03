4 mars 1986 : les Sea King belges au coeur des opérations de sauvetage du Herald of Free Enterprise

Une catastrophe maritime

Le 4 mars 1986, le ferry Herald of Free Enterprise allait effectuer un trajet entre le port de Zeebruges et Douvres au Royaume-Uni. Alors qu'il sort du port, l’eau commence à s’engouffrer dans le bateau, entrainant une gite incontrôlable. En moins de 90 secondes, le bateau n’a plus d’électricité, s’est échoué sur un banc de sable et s’est couché sur le flanc. Le positionnement du navire empêche alors toute évacuation des passagers qui se retrouvent dans une eau glacée.