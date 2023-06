30 juin et 1er juillet à Luxembourg : huitième édition de la Journée des astéroïdes

De la Californie au Luxembourg

L’Asteroid Day (Journée des astéroïdes) a été cofondée en 2014 par l'astrophysicien britannique Brian May (mondialement connu pour être par ailleurs le guitariste du groupe de rock Queen), l'ancien astronaute américain Rusty Schweickart (pilote du module lunaire lors de la mission Apollo 9, en mars 1969), le réalisateur allemand de documentaires Grig Richters, et la présidente de la Fondation B612 Danica Remy – une fondation créée en 2002 en Californie (par notamment Rusty Schweickart), et vouée à la protection de la Terre contre les frappes d'astéroïdes.

L’objectif de l’Asteroid Day est de sensibiliser le public à l'importance des astéroïdes – leur rôle dans la formation du Système solaire, leur impact sur les ressources spatiales, et l'importance de la défense de notre planète contre d’éventuelles collisions.

L’événement est programmé chaque année le 30 juin, qui correspond à l’anniversaire de l'impact d'astéroïde le plus important de l'histoire humaine, intervenu en 1908 à Toungouska, en Sibérie, et qui dévasta en un clin d'œil la zone forestière de ce désert froid.

Au Luxembourg, l’Asteroid Day bénéficie du soutien de l’Agence spatiale luxembourgeoise (LSA).

Son programme est élaboré par l'Asteroid Foundation, implantée depuis 2017 dans le Grand-Duché du Luxembourg et présidée par Markus Payer.

Trois jours de festivités

Le programme de l’édition 2023 de l'Asteroid Day à Luxembourg repose sur trois piliers :

- des visites d'astronautes et d'experts dans les établissements scolaires, les 29 et 30 juin

- une grande conférence spatiale (Asteroid Day Space Lecture), le 30 juin à 16 heures au centre culturel Tramsschapp de Luxembourg, réunissant des chercheurs et les astronautes Christer Fuglesang (Suède), Dorin Prunariu (Roumanie) et Paolo Nespoli (Italie), suivie d’un Space Happy Hour.

- le festival Asteroid Day Festival, le 1er juillet au centre culturel Tramsschapp de Luxembourg, en compagnie d’ingénieurs, de scientifiques, des mêmes astronautes et d’entrepreneurs, qui participeront à des tables rondes sur un large éventail de sujets de 10 heures à 18 heures.

