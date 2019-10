30 ans de vols paraboliques en Europe fêtés avec la Patrouille de France

Le projet de disposer d’un avion capable d’offrir des séquences de micropesanteur, pour la préparation des astronautes et surtout pour la réalisation d’expériences scientifiques et techniques, a été initié en 1987 par les astronautes français Jean-François Clervoy et Jean-Pierre Haigneré, sélectionnés deux ans plus tôt dans le corps des astronautes du Cnes.

Le premier parabolique opérationnel, utilisant une Caravelle VI-R du Centre d’essais en vol de Brétigny-sur-Orge, a lieu en février 1989 (lire Air & Cosmos n°1227, du 4 mars 1989).

Baroud d’honneur avec la PAF et retour à la pesanteur lunaire pour Charlie Duke.

L’anniversaire a été célébré avec deux vols hors du commun de l’A310 Zero G de Novespace. Tout d’abord, le 29 juin, à l’occasion d’un vol technique au-dessus de Cazaux (Gironde), un vol en formation a été organisé avec la Patrouille de France.

Puis, le 4 octobre, un vol dit de découverte a embarqué 40 passagers, dont une partie réservée par les organisations suisses SwissApollo et SolarStratos, en partenariat avec la maison de champagne G.H. Mumm.

Ces derniers ont invité l’astronaute américain Charlie Duke, le dixième marcheur lunaire, qui avait fêté ses 84 ans la veille. Il a ainsi pu retrouver les sensations d’apesanteur et de pesanteur réduite sélène de son unique vol spatial, 47 ans après la mission Apollo 16, dont il fut le pilote du module lunaire Orion.

