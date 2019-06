25 hélicos européens en exercice en Tchéquie

Le 1er juin s’est achevé en Tchéquie l’exercice annuel de l’Agence Européenne de la Défense (EDA), Dark Blade. 600 militaires de 6 pays (Allemagne, Belgique, Hongrie, Pologne Slovénie et Tchéquie) se sont entrainés pendant 3 semaines en vue d’améliorer l’interopérabilité tactique des unités d’hélicoptères en utilisant le concept Composite Air Operations (COMAO). Des missions de jour comme de nuit ont permis d’entrainer les équipes aux missions d’assaut aérien, de récupération de personnel, d’interdiction aérienne, de transport, de soutien rapproché … Une contribution des forces spéciales a également permis des entrainements à des opérations d’infiltration et d’exfiltration. Très réalistes, ces exercices ont notamment impliqué des tirs réels dans le cadre de reproductions de situations difficiles très proches de celles rencontrées sur les théâtres d’opérations. 25 hélicoptères ont participé à l’exercice, dont beaucoup de modèles russes : 4 Mi-24 et 4 Mi-17 (Tchéquie), 3 Mi-24 et 2 Mi-17 (Hongrie), 1 W-3 AE Sokol (Pologne), 3 CH-53 Stallion (Allemagne), 1 AS532 et 1 Bell 412 (Slovénie). La Belgique avait quant à elle dépêché 3 A-109 et 3 NH-90 TTH.