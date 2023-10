1ère sortie du Rafale F4.1 au « NATO Tiger Meet »

Durant dix jours, l'escadron de chasse 1/30 « Côte d'Argent » a testé les capacités de leurs avions de chasse aux derniers standards pendant le déploiement en Italie à l'occasion du 58e « NATO Tiger Meet ». Trois Rafale au standard F4.1 et trois Mirage 2000D RMV ont été déployés sur la base italienne de Gioia del Colle depuis le 2 octobre 2023. C'était la première fois que ces standards étaient testés lors d'un exercice interallié.

Les équipages français ont participé à des vols réalistes et complexes avec d'autres nations.

Aux côtés de douze nations, les équipages français ont participé à des vols réalistes et complexes avec une grande variété d'aéronefs, dont l'Eurofighter Typhoon, F-16, F-18, Tornado et Grippen. Les hélicoptères de combat Gazelle et Tigre ainsi que les E-2C Hawkeye de la Marine nationale étaient aussi présents. Ils ont réalisé des missions d'ampleur rassemblant de nombreux avions de chasse de l'OTAN dans un environnement difficile à reproduire en France.