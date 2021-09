11 Septembre: 20 ans après

Nous avons décidé cette semaine de publier un cahier spécial consacré au 11 septembre 2001. Si un article détaillera l'intervention aéroterrestre en Afghanistan qui a succédé aux attentats, Alain Chouet, qui dirigeait le contre terrorisme de la DGSE lors des événements, reviendra sur les causes profondes de cette tragédie et surtout sur les alertes adressées par son service aux décideurs américains dés le mois de janvier 2001. La semaine prochaine le Général Christophe Gomart, l'ancien patron du COS et de la DRM, évoquera ses missions sur place, mais nous chercherons également à comprendre les stratégies employées par les talibans pour reconquérir les populations, ainsi qu'un reportage de terrain sur la nature des stocks d'armements hérités du précédent gouvernement.

