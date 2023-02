105 nouveaux drones de surveillance pour l’armée ukrainienne

Les formes de la présence du drone Vector en Ukraine

Bien que conçu à l’origine pour des missions de recherche, sauvetage, anti-braconnage, de lutte et prévention des incendies ou de surveillance du trafic, il semble s’adapter parfaitement aux théâtres d’opérations en Ukraine. Grâce à ses caractéristiques, il convient aux applications telles que l'Intelligence - Surveillance - Reconnaissance (ISR), la cartographie de zone, l'évaluation des dommages de combat, l’aide à la conduite de tirs d’artillerie, la recherche et le sauvetage (SAR) et la protection de convois.

Par ailleurs, Quantum-Systems a annoncé ouvrir un centre de formation pour la maintenance et l’utilisation pour les opérateurs du Vector en Ukraine. Le centre assurera également l'entretien des systèmes et la gestion des pièces de rechange et des réparations. Les 105 nouveaux UAV seront également capables de fonctionner dans des scénarios de refus GNSS (Global Navigation Satellite System). Cette modification a été apportée suite aux retours des opérateurs ukrainien concernant le premier lot de 33 Vector.