100 candidats recrutés d'ici cet été par Aviato pour des postes de manutentionnaires bagages et fret

Aviato, Aviato Academy, VDAB, Actiris, Bruxelles Formation et les sociétés de manutention présentes à Brussels Airport ont décidé en septembre 2022 d'unir leurs forces et de lancer ensemble le programme de formation " manutentionnaire de bagages et de fret aérien ".

Cette formation a été faite sur mesure pour les futurs agents d'assistance aéroportuaire qui assurent le chargement et le déchargement des avions en toute sécurité. D’une durée de 15 jours, elle comprend la théorie nécessaire en termes de sécurité et de réglementation, mais aussi des exercices pratiques, pour mettre immédiatement la théorie en pratique et voir et tester les opérations de près. La formation est proposée par Aviato Academy dans son Talent Hub à Brussels Airport. Des formateurs expérimentés transmettent avec passion la matière aux candidats et les accompagnent également dans la pratique et sur le terrain. La particularité de cette formation est que les candidats qui la terminent avec succès sont autorisés à travailler à la fois du côté passager et du côté fret de l'aéroport.

« Brussels Airport est constamment à la recherche de nouveaux talents, en particulier pour la manutention des bagages et les services d’assistance en escale », explique Arnaud Feist, Président du Conseil d’Administration d’Aviato. « Avec l’été qui se profile, Brussels Airport veut être prêt à accueillir un nombre croissant de passagers. Former dès aujourd’hui ceux qui seront sur le terrain d’ici quelques mois est primordial. Motiver les futurs candidats l’est tout autant. C’est ce que permet cette formation qui offre une promesse d’embauche et un engagement sur le long terme pour tous les candidats qui réussiront la période d’essai. »

“L'approche didactique d'Aviato Academy se caractérise par le fait que nous guidons et suivons les candidats individuellement du début à la fin pour leur donner toutes les chances de réussite. Ils sont également assistés dans la mise à niveau de leurs compétences numériques grâce à l'utilisation de tablettes et de formations en ligne. Nous formons ainsi des candidats qui entreront en fonction chez les partenaires aéroportuaires après avoir suivi quelques jours de formation sur leurs outils et procédures internes. Après avoir réussi la formation, ils rentrent donc chez eux avec une promesse d'embauche", explique Isabelle Borli, General Manager d’Aviato.



100 candidats seront formés d'ici cet été

Tous les partenaires et les chercheurs d'emploi ont accès à cette formation, mais des efforts spécifiques sont également déployés pour attirer les candidats bruxellois vers ce trajet de formation. En 2022, 50 candidats bruxellois ayant suivi cette formation ont commencé à travailler pour le manutentionnaire Alyzia. Cette année, au moins le double de candidats seront formés et donc actifs sur le terrain dès cet été.

“Avec cette formation, nous voulons permettre aux candidats bruxellois ayant moins d'opportunités sur le marché du travail de se préparer à un emploi à l'aéroport. Cela s'inscrit parfaitement dans le cadre de la campagne "Rekruteren Binnen De Ring" que nous avons lancée l'année dernière avec le VDAB. Avec cette campagne, nous voulons que davantage d'employeurs de la périphérie bruxelloise considèrent également les Bruxellois lorsqu'ils recherchent de futurs employés. Ils ne le font pas encore automatiquement. A l'inverse, les demandeurs d'emploi bruxellois n'ont pas toujours le réflexe de regarder en dehors de Bruxelles. Nous faisons donc en sorte qu'ils se trouvent plus facilement, y compris par ce type d'initiative”, explique Caroline Mancel, Directrice générale adjointe d’Actiris.

Être prêt pour la saison estivale

D'ici la saison estivale, Aviato et ses partenaires ont pour objectif de former 100 candidats bruxellois. Neuf sessions de formation sont déjà prévues, avec une moyenne de 10 candidats inscrits à chaque session. Avec le taux de réussite élevé enregistré pour cette formation, les partenaires sont convaincus que cela permettra à Alyzia d'avoir suffisamment de personnel à bord pour faire face à la période estivale chargée à Brussels Airport.

« J’ai une ambition : mettre plus de Bruxellois à l’emploi, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre. D’ailleurs, j’ai fixé un objectif : chaque année, mettre 2.000 Bruxellois supplémentaires à l’emploi en Flandre, avec une augmentation de 10% chaque année. En unissant services publics et entreprises privées, nous créons des parcours de formation sur mesure avec promesse d’embauche à la clé ! Actuellement, 53.000 Bruxellois, chaque matin, traversent les frontières bruxelloises pour aller travailler en Flandre. Les opportunités d’embauche y sont réelles et ce chiffre doit augmenter. C’est grâce à ce type de projet, former 100 Bruxellois au métier de bagagiste, que nous y parviendrons », complète Bernard Clerfayt Ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Depuis janvier 2023, la formation est complétée par des cours de néerlandais. Les candidats bruxellois seront immergés pendant plusieurs jours dans la langue néerlandaise et, plus particulièrement, dans le jargon aéroportuaire. Cette connaissance de la langue est cruciale pour la sécurité et n'est pas non plus sans importance pour l'intégration et le bien-être au travail.

Ce concept prévoit que chaque partenaire aitses responsabilités. Aviato, la maison de l'emploi de Brussels Airport, se charge de la promotion du programme ainsi que de la recherche et de la sélection des candidats. Aviato Academy est chargée de la formation théorique et pratique. L'entreprise qui embauche propose ensuite un emploi aux candidats formés. Dans le cadre de cette collaboration, Actiris, Bruxelles Formation et le VDAB financent l'ensemble du programme.

« Ce partenariat public-privé est essentiel pour l’accès à l’emploi des chercheurs d’emploi bruxellois. Le succès de cette formation est au rendez-vous et nous sommes fiers de pouvoir y contribuer, en accompagnant le parcours de formation des stagiaires vers la réussite. Nous pouvons également annoncer que ce partenariat a été reconduit en 2023. Les métiers de l’aéroportuaire de Brussels Airport représentent une réelle opportunité pour les demandeurs et demandeuses d’emploi bruxellois. » Olivia P’Tito - Directrice Générale de Bruxelles Formation