100 ans du ravitaillement en vol : l'USAF fait décoller plus de 150 avions et ravitailleurs

Pour les 100 ans du premier ravitaillement vol, l’US Air Force a vu les choses en grand : plus de 150 ravitailleurs, avions de transport ou de combat, hélicoptères et tiltrotors,… ont pris les airs. Le Commandement des forces spéciales de l’USAF avait également fait décoller ses CV-22, HH-60G et MC-130J. Aujourd’hui, le ravitaillement en vol est très important pour les forces aériennes de premier rang. Elle permet de projeter des appareils sur de longue distances, battant parfois des records d’endurance et de portée très impressionnant.