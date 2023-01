Wizz Air lance une nouvelle liaison de Nice à Londres

Wizz Air lance une nouvelle ligne quotidienne entre Nice et Londres Gatwick avec l'Airbus A321neo

Wizz Air, annonce une nouvelle ligne au départ de Nice vers l'aéroport de Londres Gatwick. À partir du 26 mars 2023, la compagnie aérienne ultra-low-cost reliera quotidiennement la Côte d'Azur au deuxième plus grand aéroport de Londres. L'avion exploité sur cette ligne sera un Airbus A321neo, qui est de loin l'avion monocouloir le plus efficace avec la plus faible consommation de carburant par siège-kilomètre de sa catégorie aujourd'hui et, par conséquent, également l'avion le plus durable disponible sur le marché.

Evelin Jeckel, Responsable Réseaux de Wizz Air, a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer une autre ligne intéressante au départ de l'aéroport de Nice. Cette nouvelle liaison est idéale pour rendre visite à des amis et à la famille, pour faire des affaires dans l'un des centres financiers les plus importants du monde, ou pour profiter d'un week-end à la découverte des curiosités de Londres. Les passagers voyageant à Gatwick peuvent bénéficier d'une connexion rapide au centre de Londres. Depuis Nice, nous desservons déjà 12 grandes villes européennes, offrant une meilleure connectivité, des tarifs abordables et encore plus de choix à nos clients de la Côte d'Azur. Nous sommes impatients d'accueillir les voyageurs à bord de notre flotte jeune et respectueuse de l'environnement".

Wizz Air renforce sa présence en France

Wizz Air ne cesse de renforcer sa présence en France. Actuellement, la compagnie aérienne low-cost propose 59 liaisons au départ de 6 aéroports français : 6 de Lyon, 16 de Bâle-Mulhouse, 4 de Grenoble, 12 de Nice, et 21 de Paris-Beauvais et Paris-Orly. La compagnie aérienne ultra-low-cost propose des vols au départ de l'aéroport Nice Côte d'Azur vers 12 destinations. (Belgrade, Budapest, Bucarest, Cluj-Napoca, Cracovie, Londres, Rome, Sofia, Tirana, Vienne, Vilnius, et Varsovie).

Une flotte jeune et durable

Wizz Air exploite l'une des plus jeunes flottes au monde, avec une moyenne d’âge de 4,6 ans. Avec 73 Airbus A321neo dans sa flotte, la compagnie aérienne ultra-low-cost est également le plus grand opérateur de ce type d'avion en Europe. L'Airbus A321neo de Wizz Air est doté de la cabine la plus large avec 239 sièges dans une configuration à classe unique. Les avantages de l'Airbus A321neo comprennent une réduction de 50 % de l'empreinte sonore, une réduction de 20 % de la consommation de carburant et une réduction de 50 % des émissions d'oxyde d'azote par rapport à la génération précédente d'A320ceo.

Wizz Air affiche les émissions de CO2 par passager-kilomètre les plus basses d'Europe. Elle s'est engagée à réduire davantage ses émissions de CO2 de 25 % d'ici 2030. Grâce aux améliorations constantes apportées cette année, les émissions de CO2 de la compagnie ont atteint 55,7 grammes par passager/km pour les 12 derniers mois jusqu'à la fin de novembre 2022.