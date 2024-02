« Wanted » : la Russie cherche à capturer l’UGV Themis.

Dans une interview accordée à Tass mercredi 14 février, le directeur du think tank russe CAST (Centre for Analysis of Strategies and Technologies, ЦАСТ), Rouslan Poukhov, a doublé la récompense pour la capture d’un UGV THeMIS déployé par les forces ukrainiennes.

Offert à l’Ukraine pour l’évacuation des blessés et le transport des médicaments sur le champ de bataille en septembre 2022, le THeMIS a depuis fait l’objet d’une nouvelle commande par l’Allemagne de 14 UGV produits en collaboration par KMW et Milrem, qui seront livrés à Kiev.

Le THeMIS est le projet phare de la société estonienne Milrem Robotics. La clé de son succès est sa structure modulaire qui lui a ouvert de larges coopérations internationales, par exemple avec MBDA, EOS, ST Engineering, Nexter, Kongsberg et FN Herstal. Encore récemment, lors du World Defence Show 2024 (WDS 2024) de Riyad, la société saoudienne Wahaj, exposait l’intégration de sa tourelle Akrab sur le véhicule terrestre sur l’UGV estonien.

Mais côté russe, l’inquiétude se fait davantage sentir lorsque des variantes armées de drones kamikazes sont présentées, comme en 2020, avec la collaboration de Milrem et de l’Israélien UVision pour l’adaptation de la munition antichar Hero 120.

Au salon UMEX 2024, le conglomérat émirati EDGE exposait ainsi sa version emportant deux conteneurs de sept munitions rôdeuses. Les munitions Hunter 2-S sont commercialisées sous la marque Halcon par EDGE, et présentent une charge utile de 2 kg, une altitude et une vitesse de croisière de 500 m et 90 km/h, avec une autonomie de 45 minutes.

Dans son interview, le directeur du CAST a affirmé vouloir attirer l’attention des militaires et des industriels russes sur le retard « inacceptable » accumulé dans le développement des UGV. En septembre 2022, Poukhov avait déjà annoncé une récompense d’un million de roubles pour la capture du THeMIS, apparemment sans succès pour le moment.