VTOL: Le VRT-300 russe, concurrent du S-100, serait certifié l’année prochaine

Certification avant la fin 2022

La société russe « Hélicoptères de Russie » (Qui fait partie du consortium « Rostec ») devrait obtenir la certification du drone VTOL VRT-300 avant la fin 2022. La documentation afférente a déjà été envoyée à l’Agence fédérale du transport aérien (« Rossaviyatsiya »). Originellement, « Hélicoptères de Russie » avait prévu de faire certifier le « 300 » pour 2019, et le commercialiser à partir de 2020.

Caractéristiques

Ce VTOL avait été présenté en avril 2018, mais il tirait son origine d'un vieux projet de Kamov, dont il a gardé d'ailleurs le signe distinctif avec sa voilure contre rotative . Sa vitesse maximale est de 130km/h, son rayon d’action de 325 km, son autonomie de vol de 5 heures et une charge utile de 70 kg. Si les missions assignées au VRT-300 indiquent une utilisation surtout civile (protection des forêts, recherche et sauvetage, sécurité civile), sa spécialité dans le « monitoring » pourrait également être utilisé par les silovikis russes. Le « 300 » avait été conçu en deux versions, l’une « Arctic Supervision » équipée d’un radar latéral pour déterminer l’épaisseur de la glace en Arctique ; et l’autre, « Opticvision », pour la surveillance et la télédétection au sol.

Les EAU comme client de lancement

Preuve supplémentaire quant à l’intérêt du secteur sécuritaire pour le VRT-300, le groupe émirati « Tawazun » présidé par le prince héritier en personne, Sheikh Mohamed, compterait non seulement acheter une centaine de VRT-300 et d'hélicoptères VRT-500 (conçu en partenariat avec Italdesign) pour un montant de 400 millions d’euros. Mais les EAU souhaiterait également et depuis deux ans, acquérir 50 % des parts de « VR-Tekhnologii » le bureau d'études de Rostec dédié à l'innovation et concepteur de ces plateformes. En février dernier, le gouvernement russe avait approuvé cette transaction, d'autant que « Tawazun » avait également investi dans les « VRT-300 » et « VRT-500 », comme le mentionnait la presse en 2019. En fait les EAU disposent déjà de VTOL pour sa marine, avec le S-100 de l'autrichien Schiebel, Même s'il s'agit d'une plateforme plébiscitée par les forces navales occidentales, le VRT-300 dispose de capacités supérieures, puisque le S-100 n'emporte qu'une charge utile de 50 kg à 180 km. Tout l'enjeu consistera désormais à savoir si le VRT-300 aura vocation à être armé ou nom, car la marine russe cherche à se doter désormais de cette capacité., et les EAU à ne pas y renoncer.