Volotea va recevoir de nouveaux Airbus A320

Nouveaux Airbus pour Volotea dû à sa forte croissance

Les nouveaux Airbus de Volotea permettront d’offrir jusqu’à onze millions de sièges en 2022 soit une hausse de 40% par rapport à 2019, où elle proposait 8 millions de sièges. La compagnie aérienne prévoit de transporter entre 9 et 9,5 millions de passagers en 2022, soit environ 32 % de plus que son record historique de 2019, où elle a transporté 7,6 millions de passagers. La croissance de Volotea engendre la création de 45 nouvelles lignes, et l’ouverture de deux nouvelles bases en France pour atteindre un total de 19 bases et une exploitation estimée à près de 70 000 vols contre 40 500 en 2021 et près de 58 000 en 2019, soit près de 18 % de plus.

Programme Voloterra

L’acquisition des A320 s’inscrit également dans le cadre de «Voloterra», le programme de développement durable de l’entreprise. L’Airbus A320 est un appareil plus durable en raison de sa consommation de carburant plus efficace par passager, ce qui est conforme avec le programme Voloterra, de réduire son impact environnemental. Depuis 2012, Volotea a développé plus de 50 initiatives de durabilité, grâce auxquelles elle a réduit son empreinte carbone par passager et par kilomètre de plus de 41 % depuis 2012. Cette année, l'entreprise va également introduire des carburants durables et collaborer avec les fabricants et l'industrie afin que ces carburants puissent être développés et plus largement distribués dès que possible. Volotea offre la possibilité de compenser l’empreinte carbone lors de l’émissions d’un billet. La somme supplémentaire de deux euros est destinée à des projets d’atténuation des émissions.