Volotea annonce une 46ème route à Nantes

Volotea lance une nouvelle ligne vers Rhodes depuis Nantes

Volotea lance une nouvelle ligne vers Rhodes, en Grèce, depuis sa base nantaise. Près de 10 500 billets seront proposés pour la période estivale, d’avril à octobre prochain avec des vols opérant tous les samedis, permettant ainsi à de nombreux voyageurs de profiter d’une semaine de vacances pour découvrir, à compter du 15 avril 2023, l’un des joyaux du patrimoine mondial de l’UNESCO : la cité médiévale de Rhodes. Située entre la mer Egée et la mer Méditerranée, aussi cosmopolite que raffinée, l'île paradisiaque permet à ses visiteurs d’allier patrimoine culturel, panorama exceptionnel et détente. Connue dans le monde entier comme “l'Île du Soleil”, entre mythologie grecque et cité balnéaire, le dépaysement est garanti.

Cette nouvelle route qui permet de connecter la capitale des Pays de la Loire avec celle de l’île de Rhodes, devient ainsi la septième destination grecque desservie par Volotea au départ et vers Nantes.

Volotea cherche à connecter le continent avec les îles

Dans cette logique, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes continue de renforcer sa stratégie de connecter le continent avec les îles. Le développement de son réseau de routes en 2023 à Nantes, s’inscrit dans une logique de réponse aux besoins d’évasion des Français. La compagnie proposera cette année 46 liaisons depuis Nantes dont 21 exclusives (Alicante, Brindisi, Milan Bergame, Cagliari, Corfou, Calvi, Copenhague, Florence, Mykonos, Lille, Las Palmas, Minorque, Naples, Perpignan, Prague, Pise, Split, Strasbourg, Varna, Vienne, Zante).

« Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de cette nouvelle destination ensoleillée au départ de Nantes et de renforcer ainsi la connectivité insulaire avec la Grèce. Cette route vient également renforcer notre ancrage local à Nantes, notre première base en France et sur l’ensemble de notre réseau. Nous avons à cœur de proposer toujours plus de choix à nos passagers pour leurs voyages et ce à des prix compétitifs pour leur permettre de prendre le temps de découvrir le patrimoine mondial et ses paysages exceptionnels !” précise Céline Lacroix, Responsable du Développement International de Volotea.