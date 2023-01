Vivre l’esprit de défense chez MBDA

Julien et David sont tous les deux ingénieurs et responsables de programmes stratégiques chez MBDA, leader européen des systèmes d’armements complexes. Animés par le sens de leur mission, ils reviennent chacun sur leur parcours, leurs évolutions de carrière et les enjeux de leur métier : apporter des réponses à « l’économie de guerre », préparer le futur de la coopération européenne de défense… Découvrez leur engagement au quotidien ainsi que les opportunités offertes par MBDA à ceux qui souhaitent relever des défis techniques passionnants.

