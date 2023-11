Virage militaire majeur en Turquie : Ankara opte pour l'Eurofighter Typhoonn

Redefinition de la puissance aérienne Turque : l'adieu aux F-35

Le ministre de la Défense turc, Yaşar Güler, a récemment annoncé l'intention d'Ankara d'acquérir 40 jets Eurofighter Typhoon, un choix stratégique qui tranche radicalement avec l'ancienne orientation vers les F-35 américains. Cette décision s'inscrit dans le sillage de l'exclusion de la Turquie du programme F-35 en 2019, à la suite de l'achat controversé du système de défense russe S-400. Le ministre a souligné les problèmes rencontrés par d'autres pays avec les F-35, notamment des restrictions de vol en Israël et en Europe, renforçant ainsi la position turque en faveur de l'Eurofighter.

Enjeux diplomatiques et défis de l'acquisition de l'Eurofighter

La quête d'Ankara pour les Eurofighters s'accompagne de défis diplomatiques, notamment face à l'opposition de l'Allemagne. Le soutien du Royaume-Uni et de l'Espagne, co-producteurs de l'Eurofighter, est crucial pour convaincre l'Allemagne. Le président Recep Tayyip Erdoğan prévoit de discuter de cette acquisition lors de sa prochaine visite en Allemagne avec le Chancelier Olaf Scholz. Ces négociations interviennent dans un contexte tendu marqué par les récentes déclarations d'Erdoğan sur Israël et la proposition turque de créer une commission pour étudier l'interaction entre les S-400 et les systèmes de l'OTAN.

La Turquie et les F-16 : une affaire en suspens

En parallèle, Ankara est engagée dans des négociations pour l'achat de 40 F-16 Block 70 Vipers et la modernisation de 79 appareils auprès des États-Unis. Ce projet, cependant, fait face à des objections au Congrès américain, exacerbées par les tensions liées à l'acquisition du système russe S-400 et aux positions politiques de la Turquie concernant la Suède et l'OTAN. La réponse des États-Unis reste incertaine, malgré l'approbation informelle du Département d'État et le début du processus de négociation avec le Congrès.

Vers l'autonomie militaire : Le développement de KAAN

Dans un effort vers l'autosuffisance en matière de défense, la Turquie, sous la direction d'Erdoğan, a réalisé des avancées majeures pour produire localement près de 80 % de ses besoins en armements. Le projet phare de cette stratégie est le développement du chasseur de 5e génération KAAN par Turkish Aerospace Industries (TAI). Ce jet, un bimoteur tout temps de supériorité aérienne, est prévu pour remplacer la flotte de F-16 et devenir une pièce maîtresse de l'armée de l'air turque d'ici les années 2030. Le KAAN, avec une vitesse maximale de Mach 1.8 et diverses capacités technologiques avancées, symbolise l'ambition turque de se positionner comme un acteur majeur dans l'industrie de la défense aérienne mondiale.

Une Nouvelle ère pour la défense turque

La stratégie de défense de la Turquie, articulée autour de l'acquisition de l'Eurofighter Typhoon et du développement de projets nationaux tels que KAAN, témoigne d'une volonté d'indépendance et d'autonomie dans un environnement géopolitique complexe. Ces démarches reflètent non seulement les aspirations militaires d'Ankara, mais aussi son désir de redéfinir sa place sur l'échiquier international.